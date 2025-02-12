Yapay zekada gerilim tırmanıyor

Elon Musk liderliğindeki konsorsiyumun OpenAI’ı satın almak için yaptığı teklif, yapay zeka dünyasında gerilimi tırmandırdı.



OpenAI, söz konusu teklife ilişkin resmi bir adım atılmadığını açıkladı.



Musk'ın avukatı teklifin şirketin danışmanlık hizmeti aldığı bir şirkete gönderildiğini açıklarken, OpenAI bu iddiayı reddetti.



Resmi teklif ile ilgili taraflar arasındaki anlaşmazlık sürüyor.



ELON MUSK’I KIZDIRAN CEVAP



97,4 milyar dolarlık teklife CEO Sam Altman’ın verdiği cevap interneti salladı.



Sam Altman, Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya kuruluşu X hesabından yaptığı gönderide “Hayır, teşekkürler. Ama isterseniz Twitter’ı 9.74 milyar dolara satın alırız” sözlerini kullandı.



BİRLİKTE KURMUŞLARDI

Elon Musk, 2015 yılında OpenAI şirketini Sam Altman’la birlikte kurmuştu. Ancak şirket günümüzdeki değerine ulaşmadan önce projeden ayrılan Musk, 2023 yılında OpenAI’a rakip olarak kendi yapay zeka girişimi xAI’ı başlatmıştı.



GERİLİM ARTIYOR



Altman’ın esprili karşılığı ve X platformu için eski adı olan Twitter ifadesini kullanmasının ikili arasındaki soğuk rüzgarları artıracağı düşünülüyor.



Musk yakın zamanda Trump'ın Beyaz Saray'da duyurduğu 500 milyar dolarlık OpenAI liderliğindeki girişimi eleştirmişti.



BEYAZ SARAY'DA SÖZ SAHİBİ



Donald Trump’ın en büyük destekçilerinden olan Tesla CEO’su, ABD Başkanı’nın seçim faaliyetleri için 250 milyon dolardan fazla bir destekte bulunmuştu.



Elon Musk şu anda yeni kurulan ve federal bürokrasiyi önemli ölçüde azaltmayı amaçlayan Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın başında bulunuyor.