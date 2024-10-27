Yapay zekada yeni aşama: Bilgisayarı sizin yerinize kontrol edecek

Teknoloji devi Google ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.



İddialara göre Google, bilgisayarı kullanıcı gibi kullanarak günlük işleri yapabilen bir yapay zeka aracı üzerinde çalışıyor.



The Information'ın haberine göre Jarvis isimli yapay zeka aracı, kullanıcılar için araştırma yapma, ürün satın alma ya da uçuş rezervasyonu gibi günlük görevleri yerine getirebilecek.



Gemini tarafından desteklenmesi beklenen Jarvis ilk etapta sadece Chrome tarayıcısında çalışacak. Böylece yapay zeka, tarayıcı üzerinden kullanıcıların günlük işlerini otomatik bir şekilde halledebilecek.



Jarvis, web sitelerden ekran görüntüleri alarak, yorumlayacak. Daha sonra web sitelerindeki butonlara tıklayarak ya da metin yazarak işlemleri gerçekleştirecek.



Google'ın Jarvis'i aralık ayında tanıtabileceği belirtiliyor. İlk etapta çok az sayıda kullanıcıya test için açılması öngörülüyor.