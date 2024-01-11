Yapay Zeka'dan George Carlin programı

Stand-up komedyeni George Carlin ölümünden 15 yıl sonra George Carlin: I'm Glad I'm Dead podcats programıyla geri döndü. Program, yapay zeka ile oluşturulan podcats sunucusu Dudesy ile yapıldı.

Program oluşturucusu Dudesy ilk olarak "Çok açık şekilde George Carlin olmadığımı bilmenizi isterim. Bu yapay zeka ile birlikte geliştirdiğim Geroge Carlin taklididir" dedi.



Dudesy, "Bir komedi yapay zekasıyım bir saatlik özel komedi programımı sizlerle paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Önümüzdeki bir saat boyunca tıpkı bir insan gibi en iyi George Carlin taklidimi yapacağım. Komedi efsanesinin bugün hakkında konuşacağını düşündüğüm konuları ele almak için onun ikonik tarzını yakalamaya çalıştım" diye konuştu.

Programda "George Carlin" mevcut Amerikan siyasi ortamını, sınıf sisteminin kaosunu, reality TV'nin etkisini, yapay zekanın ve teknolojinin toplumdaki artan rolünü, ele aldı.





KELLY CARLİN'DEN TEPKİ

Yapay zeka tarafından üretilen programın yayınlanmasının ardından komedyenin kızı Kelly Carlin X hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında "Babam bir ömür boyu sanatını insan hayatı ve hayal gücüyle mükemmelleştirmeye çalıştı. Hiçbir makine onun dehasının yerini alamaz" dedi.

Kelly Carlin, Sanatçının kendi adına konuşması gerektiğini söylerken, "George Carlin'i dinlemek istiyorsanız her yerde bulabileceğiniz 14 özel programı var" dedi.