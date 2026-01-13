Yapay zekalı bilgisayarlar balon muydu? Tüketici ilgisi düşük, fiyatlar yükselişte

Her yıl ABD’de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2026, Microsoft’un ve donanım üreticilerinin “yapay zekalı bilgisayar” vizyonunu vitrine çıkardığı bir etkinlik oldu.

AMD, Intel ve Qualcomm yeni nesil yapay zeka işlemcilerini tanıtırken, Microsoft da Windows 11’i Copilot merkezli, “ajan tabanlı” bir işletim sistemine dönüştürme hedefini yineledi.

Ancak sektörün en büyük bilgisayar üreticilerinden gelen mesaj net: Tüketiciler, şimdilik bu hayale ikna olmuş değil.

Özellikle Microsoft’un Copilot odaklı yapay zeka stratejisi, beklentilerin gerisinde kalmış görünüyor.

ZDNET’e göre, büyük bilgisayar üreticilerinden biri, kullanıcıların “Copilot bilgisayar” fikrine sıcak bakmadığını açıkça dile getirdi. Ev kullanıcıları açısından Copilot’un somut ve vazgeçilmez bir fayda sunmaması, ChatGPT, Google Gemini veya Anthropic Claude gibi rakiplerin özel bir donanım gerektirmeden çalışabilmesi bu ilgisizliğin başlıca nedenleri arasında.

MICROSOFT İÇİNDE MEMNUNİYETSİZLİK

Kulislerde, Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın Copilot’un tüketici tarafındaki performansından memnun olmadığı konuşuluyor.

The Information’a yansıyan bilgilere göre Nadella, Copilot’un rakiplerinin gerisinde kaldığı algısının farkında ve bizzat ürün ekiplerine hatalar ve eksiklikler konusunda geri bildirim gönderiyor. Microsoft’un geçmişte “yarım pişmiş” ürünler sunup bunları zamanla düzeltme alışkanlığının, bu ölçekte bir şirket için artık riskli bir strateji olduğu yorumları yapılıyor.

Öte yandan Microsoft’un asıl gelir kaynağı bireysel kullanıcılar değil, kurumsal müşteriler. Yine de uzmanlara göre, şirketlerin de kullanıcı başına aylık 20 dolar gibi ek bir Copilot ücretini, net bir fayda görmedikleri sürece ödemek istememesi olası.

VERİLEN MESAJ DEĞİŞİYOR

Tüketici ilgisindeki bu duraksama, bilgisayar üreticilerinin pazarlama diline de yansımış durumda.

Dell, CES 2026’da yaptığı bir sunumda, ürünlerini artık “önce yapay zeka” yaklaşımıyla tanıtmadığını kabul etti. Dell Ürünlerden Sorumlu Başkanı Kevin Terwilliger, bir yıl öncesine kıyasla söylemlerinde belirgin bir değişim olduğunu kabul ederken, şirketin başkan yardımcısı Jeff Clarke da “yapay zekanın talep yaratacağına dair vaadin henüz gerçek olmadığını” söyledi.

Buna karşın çip üreticileri daha iddialı. AMD, “Bilgisayarlar yapay zeka ile yeniden tanımlanıyor” derken; Intel, Core Ultra Series 3 işlemcilerle 200’den fazla yeni bilgisayarın duyurulduğunu açıkladı. Qualcomm ise orta segment Snapdragon X2 Plus platformunda bile 80 TOPS’luk yapay zeka performansını standart hale getirdi. Ancak yatırımcıların ve tüketicilerin bu anlatıya tepkisi şimdilik sınırlı.

ASIL CAZİBE PİL ÖMRÜ

Uzmanlara göre, yapay zeka özellikleri (ses temizleme, fotoğraf gürültü giderme, canlı altyazı gibi) tek başına yeni bir laptop aldıracak kadar güçlü değil.

Buna karşın ARM tabanlı tasarımların yaygınlaşması sayesinde pil ömründeki ciddi artış, tüketiciler için çok daha ikna edici bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Apple’ın M serisi işlemcileri ve Qualcomm’un Snapdragon platformları, günlerce kullanım vadeden batarya süreleriyle dikkat çekerken, Intel ve AMD de bu alanda hızla arayı kapatmaya çalışıyor.

FİYATLAR ARTIYOR, RAM KRİZİ KAPIDA

Tüm bu tartışmaların üzerine bir de fiyat baskısı ekleniyor. Engadget’a göre, yapay zeka veri merkezlerinin RAM’e olan yoğun talebi, bellek fiyatlarını hızla yukarı çekiyor. Samsung yöneticileri, yarı iletken tedarikinde sorunlar yaşanacağını ve bunun herkesi etkileyeceğini açıkça dile getiriyor.

Bu durumun ilk yansımaları, Dell’in yeni XPS 14 ve XPS 16 modellerinde görüldü. Daha önce bin 700 ila bin 900 dolar bandında olan bu seriler, şu anda 2 bin doların üzerinde başlangıç fiyatlarına sahip. Dell, ilerleyen aylarda daha uygun konfigürasyonlar sunmayı planladığını söylese de, genel eğilim fiyatların yukarı yönlü olduğu şeklinde.

AMD ise masaüstü tarafında, kullanıcıların tamamen yeni sistemler almak yerine parça yükseltmelerine yönelebileceğini öngörüyor. Şirket yetkilileri, özellikle AM4 ve AM5 platformlarının uzun ömürlü olmasının, pahalı RAM piyasasında oyuncular için bir avantaj sağladığını belirtiyor.