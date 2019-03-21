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Düşük fiyatlı telefonlarıyla dikkat çeken General Mobile, Android dünyasında bir ilk olarak yapay zekalı kendi asistanını kullanıcılarının beğenisine sundu.



Kullanıcıların Google Asistan'a "General Mobile ile konuş" diyerek devreye sokabildiği General Mobile Asistanı, General Mobile modellerinin özellikleri ve tüm teknik bilgileri hakkındaki sorulara cevap verebiliyor.

Eğlenceli bir biçimde konuşan General Mobile Asistanı’na gelecek dönemde yepyeni özellikler eklenmeye devam edecek.



Tüm hizmetlerini kullanıcıların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştiren General Mobile'ın Mobil Dünya Kongresi'nde duyurduğu yeni telefonu General Mobile GM 9 Plus'ı önümüzdeki haftalarda satışa sunacak.