Yapay zekalı süpermarket insan zekasına yenildi

Teknoloji devi Amazon’un kasiyersiz ilk süpermarketi ABD'nin Seattle kentinde açılmıştı.



Şirketin alışveriş deneyimini yeni bir boyuta taşıma iddiası ile hayata geçirilen markette müşteriler kasiyersiz bölümlerden satın aldıkları ürünü geçirerek alışveriş yapabiliyor.



Yapay zeka destekli kamera ve sensörler ile çalışan marketin bu alanda ne kadar başarılı olduğunu test etmek isteyen bir grup gazeteci ilginç bir deneye imza attı.



Ars Technica'da görev alan gazeteciler, marketten aldıkları birkaç ürünü yapay zekayı alt ederek dışarı çıkarmayı başardı.



Raflardan aldığı ürünler ile birlikte tuvalete giden gazeteci bu ürünleri ceketinin iç ceplerine sakladı ve kameralar tarafından fark edilmedi.



Ancak ABD'li gazeteci ceketine saklamayı unuttuğu bir avakado için uygulama üzerinden otomatik olarak para ödemek zorunda kaldı.



Konuyla ilgili esprili bir açıklama yapan Amazon, söz konusu sistemin Ars Technica'da görev alan gazetecilerin yaptığı gibi sistemi kötüye kullanan kullanıcılar için geliştirilmediği bilgisine yer verildi.



KASİYERSİZ MARKETTE ÖDEME NASIL YAPILIYOR?

