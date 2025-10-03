Yapay zekalı tarayıcı Comet ücretsiz oldu: Chrome’u tahtından edecek mi?

Tarayıcı dünyasında yapay zeka odaklı büyük bir dönüşüm yaşanıyor.

Bu alanda öne çıkan isimlerden Perplexity’nin geliştirdiği Comet, uzun süredir yalnızca ücretli abonelere açıkken artık davetiye gerektirmeden tüm kullanıcılara ücretsiz sunulmaya başladı.



Chromium altyapısı üzerine kurulu olan Comet, kullanıcıların mevcut eklentilerini, geçmişlerini, yer imlerini ve giriş bilgilerini sorunsuz şekilde taşımasına imkan tanıyor. Modern tasarımı ve koyu mod desteğinin yanı sıra, sunduğu işlevsel eklentilerle klasik tarayıcılardan ayrılıyor.



YAPAY ZEKA ASİSTANI



En dikkat çeken özelliklerden biri, her sekmede yan panel üzerinden erişilebilen daimi yapay zeka asistanı.



Bu asistan, ek sekme açmaya gerek kalmadan içerikleri özetleyebiliyor, ek bilgiler sunabiliyor ve ekrandaki içerikle doğrudan ilgili işlemler gerçekleştirebiliyor. Kullanıcılar ayrıca çok sayıda sekmeyi gruplayarak, örneğin Amazon ürünlerini kolayca karşılaştırabiliyor.



Gmail ve WhatsApp gibi servislerle de doğal dil komutları üzerinden etkileşime girebiliyor.



ÖZEL KISAYOLLAR



Bir diğer güçlü özellik ise kısayollar. Kullanıcılar, yalnızca eylemi tarif ederek çok adımlı görevleri yerine getiren özel kısayollar oluşturabiliyor.

“/” işaretiyle devreye alınabilen bu kısayollar sayesinde derin araştırma yapmak, indirim kodu bulmak, belirli kaynaklardan bilgi toplamak ya da tek tıkla iş sekmelerini açmak mümkün.



OTONOM ÖZELLİKLERE SAHİP



Comet ayrıca OpenAI’nin GPT’si ve Anthropic’in Claude’u gibi farklı yapay zeka modelleri arasında geçiş imkanı da tanıyor. “Derin Araştırma” gibi özellikleriyle ChatGPT ve Gemini’deki “ajanik” kullanım deneyimini tarayıcıya taşıyor.



Yapay zeka ajanı, çok adımlı işlemleri de otomatik olarak tamamlayabiliyor. Örneğin, yalnızca “tavuk salatası için malzeme sipariş et, en hızlı teslimat seçeneğini kullan” demek yeterli oluyor.



Genel olarak Comet, tekrarlayan işleri devralarak kullanıcıların zamanını kazandırıyor ve tarayıcı deneyimini ciddi şekilde hızlandırmayı hedefliyor. Bu şekilde Google’ın en büyük rakiplerinden biri haline gelebileceği konuşuluyor.

