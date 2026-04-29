Yapay zekanın artık 5 temel ilkesi var

Yapay zeka devi OpenAI insanlığa faydalı olmak için 5 temel prensip açıkladı.

Bu prensipler, demokratikleşme, bireysel güçlendirme, evrensel refah, dayanıklılık ve güvenlik ile uyumluluk olarak sıralandı.

Belgede, yapay zekanın "yapay genel zeka" seviyesine ulaştığında, gelecekte yaratacağı etkinin buhar makinesi veya elektriğin çok ötesinde olacağı iddia edildi.

“BİLİM KURGU GERÇEK OLABİLİR”

"Sadece bilim kurguda hayal edebildiğimiz şeyler gerçek olabilir" ifadesine yer verildi. Ancak bu sonucun garanti olmadığının da altı çizildi.

"Yapay genel zeka" kavramı, yapay zekanın insan zekası kadar geliştiği, problemleri insan gibi kavrayabilen öğrenebilen ve çözebilen çok yönlü bir teknoloji olarak tanımlanıyor.