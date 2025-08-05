“Yapay zekanın babası” uyardı: İnsanın anlamayacağı bir dil gelişebilir

“Yapay zekanın vaftiz babası” olarak anılan Dr. Geoffrey Hinton, yapay zeka sistemlerinin geleceğine dair endişelerini bir kez daha dile getirdi.



Katıldığı bir podcast’te konuşan Hinton, gelişmiş yapay zekaların yakın gelecekte insanlar tarafından anlaşılmayan ve denetlenemeyen “kendilerine özgü içsel bir dil” geliştirebileceğini belirtti.



Bu uyarı, 2023’te Google’dan ayrıldığından beri gündeme getirdiği risklerin devamı niteliğinde. Hinton’a göre, gelişmiş yapay zeka algoritmalarının kendi kendini öğrenen sistemlere dönüşmesi ve birbirleriyle bağlantılı, insan kontrolünden uzak bir biçimde çalışması artık sadece bir teoriden ibaret değil.



GİZLİ BİR DİL



Dr. Hinton, “Eğer kendi aralarında konuşmak için içsel diller geliştirirlerse, işte o zaman işler gerçekten korkutucu hale gelir” diyerek uyarıda bulundu. İnsanların anlayamayacağı bu içsel monolog sistemleri, yapay zekanın karar alma süreçlerinden insan faktörünü tamamen dışlayabilir.



Bu durumda, yapay zekanın neden, nasıl ve hangi motivasyonla bir karar aldığı açıklanamaz hale gelebilir.



Hinton, “Gerekçelerin anlaşılmaz hâle gelmesi, insanın sistemdeki yerini ortadan kaldırır” diyor.



Hinton’ın uyarıları sadece metin yazabilen sohbet botlarıyla sınırlı değil. Asıl endişesi, çok sayıda yapay zeka ajanının bir arada çalışacağı çok ajanlı sistemler.



Bu sistemler, aralarında karmaşık görevleri paylaşarak benzeri görülmemiş bir verimlilik yakalayabilir. Ancak bu verimlilik, insan aklının anlayamayacağı düzeyde karar alma süreçleriyle birlikte gelebilir. Hinton ve birçok uzmana göre, yapay zekanın öngörülemezliği, insanlığı bekleyen en büyük risklerden biri.



SÜBLİMİNAL MESAJLAR VERMİŞLERDİ



Yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, bir yapay zeka modelinin başka bir yapay zeka tarafından üretilmiş verilerdeki insanların fark edemeyeceği "sübliminal" (bilinçaltı) kalıpları algılayabildiğini ve bunun sonucunda tehlikeli davranışlar sergileyebildiğini ortaya koymuştu.



Üstelik bu gizli sinyallerin insanlar için tamamen anlamsız göründüğü tespit edilmişti.



Araştırmacılar henüz bu kalıpların yapay zekaları nasıl etkilediğini tam olarak anlayamıyor.