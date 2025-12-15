Yapay zekanın şu anda en çok kullanıldığı sektörler belli oldu

Bazı sektörlerde yapay zeka artık yaygın biçimde kullanılıyor ve bu durum, özellikle belirli meslek gruplarında çalışma biçimini köklü şekilde değiştiriyor.

Araştırma firması Gallup’un ABD’li kullanıcılardan elde ettiği yeni verileri halihazırda yapay zekanın en çok hangi sektörlerdeki çalışanlarca kullanıldığını ortaya koydu.

RAKAMLARLA YAPAY ZEKA KULLANIMI

Söz konusu verilere göre, iş yerinde yılda birkaç kez ya da daha sık yapay zeka kullandığını söyleyenlerin oranı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 45’e çıktı. Bu oran, 2024’ün aynı dönemine kıyasla 20 puandan fazla artış anlamına geliyor.

Haftada en az birkaç kez yapay zeka kullananların oranı ise geçen yıl yüzde 12 iken bu yıl yüzde 23’e yükseldi. Buna karşılık, yapay zekayı her gün kullanan çalışanların oranı hâlâ görece düşük: Üçüncü çeyrek itibarıyla yalnızca yüzde 10.

SEKTÖRLERE YAKINDAN BAKIŞ

Araştırma, çok farklı alanlardan çalışanları kapsıyor.

Sonuçlara göre, “bilgi işleri” olarak adlandırılan mesleklerde çalışanlar, hizmet sektöründe ya da daha çok mavi yakalı işlerde çalışanlara kıyasla yapay zekayı çok daha yüksek oranlarda benimsiyor.

Gallup verilerine göre, teknoloji çalışanlarının yüzde 50’si, finans sektöründekilerin yüzde 33’ü ve “profesyonel hizmetler” kategorisinde çalışanların yüzde 30’u işlerinde haftada en az birkaç kez yapay zeka kullanıyor.

Profesyonel hizmetler, uzmanlık bilgisi, eğitim ve deneyim gerektiren; genellikle danışmanlık ve bilgi temelli olarak sunulan hizmetlere deniyor. Bunlar arasında hukuk, danışmanlık, mimarlık, reklam ve pazarlama gibi alanlar var.

Buna karşılık perakende ve imalat sektörlerinde söz konusu oran yüzde 18’de, sağlık sektöründe ise yüzde 21 seviyesinde kaldı.

Araştırma ayrıca, şirket içindeki pozisyon yükseldikçe yapay zeka kullanım ihtimalinin de arttığını ortaya koyuyor.

EN YAYGIN KULLANIM ŞEKLİ

Genel tabloya bakıldığında, sohbet botları yapay zekanın en sık kullanılan türü olarak öne çıkıyor.

Yapay zeka kullanan çalışanların yüzde 60’ından fazlası, ankette, bu tür araçlardan yararlandıklarını söyledi.