"Yapay zekanın vaftiz annesinin" yeni girişimi 1 milyar dolar değere ulaştı

"Yapay zekanın vaftiz annesi" olarak bilinen ünlü bilgisayar bilimcisi Fei-Fei Li, World Labs adlı bir girişim kurdu.

Financial Times'ın haberine göre, Word Labs isimli girişim sadece dört ay içinde 1 milyar doların üzerinde bir değere ulaştı.

World Labs, yapay zekayı gelişmiş muhakeme yeteneğine sahip hale getirmek için görsel verilerin insan benzeri işlenmesini kullanmayı umuyor.

ChatGPT'nin üretken yapay zeka ile yapmaya çalıştığı gibi, bunu insan benzeri hale getirmek için yapılan araştırmalar ise hala devam ediyor.

"YAPAY ZEKANIN VAFTİZ ANNESİ" KİMDİR?

Li en çok, makinelerin görsel bilgileri yorumlamasına ve anlamasına yardımcı olmaya adanmış bir yapay zeka dalı olan bilgisayarla görmeye yaptığı katkılarla tanınıyor.

Li, 2017'den 2018'e kadar Google Cloud'da yapay zekaya başkanlık etti ve şu anda Beyaz Saray'ın yapay zeka konusundaki görev gücüne danışmanlık yapıyor.

"3 BOYUTLU FİZİKSEL DÜNYAYI ANLAYAN BİR MODEL"

Li'nin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olan ve ismini vermek istemeyen bir risk sermayedarı Financial Times'a yaptığı açıklamada, "World Labs üç boyutlu fiziksel dünyayı, yani nesnelerin boyutlarını, nerede olduklarını ve ne yaptıklarını anlayan bir model geliştiriyor" dedi.



En sonuncusu yaklaşık 100 milyon dolar olmak üzere iki finansman turu gerçekleştiren girişim, Andreessen Horowitz ve yapay zeka fonu Radical Ventures tarafından destekleniyor.

GÖRÜNTÜLERİ VE METİNLERİ ÜÇ BOYUTLU ORTAMLARA UYARLIYOR

Li, Nisan ayında yaptığı bir Ted Konuşmasında, girişiminin ilerletmek için çalışacağı araştırma alanını daha da açıkladı; bu alan, "uzamsal zeka" olarak bilinen bir kavramı kullanarak görüntüleri ve metinleri üç boyutlu ortamlara gerçekçi bir şekilde uyarlayabilen ve bu uyarlamara göre hareket edebilen algoritmaları içeriyor.



Bu, robotik, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve bilgisayarla görme gibi çeşitli alanlardaki çalışmaları destekleyebilir.