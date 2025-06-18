"Yapay zekanın vaftiz babası" işlerini kaybetmeyecek tek sektörü açıkladı

Yapay zekanın vaftiz babası olarak da bilinen Geoffrey Hinton, yapay zekanın çoğu rutin entelektüel işi otomatikleştireceğini ve toplumun buna hazır olmayabileceği konusunda uyardı.



16 Haziran'da yayınlanan Diary of a CEO podcast'inde konuşan ünlü bilim insanı, yapay zeka araçlarının sonunda neredeyse her alanda insanlardan daha iyi hale geleceğini ve kitlesel iş kayıplarının "insanların mutluluğuna yönelik en büyük tehdit" olacağını söyledi.



Öte yandan Hinton, fiziksel beceri gerektiren işlerin daha uzun süre otomasyona dayanabileceği görüşünde. Özellikle de sağlık sektörü çalışanlarının işlerini yakın gelecekte yapay zekaya kaptırmayacağını belirtiyor.

"SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞİMİ ÖZÜMSEYECEK"

Sinir ağları üzerine yaptığı etkili çalışmalarından dolayı sıklıkla "yapay zekanın vaftiz babası" olarak anılan Hinton, yakın zamanda Google'dan ayrılarak, teknolojinin risklerine dair daha açık ve yüksek sesle konuşmaya başladı.



Konuşmalarında yapay zekanın etik boyutuna ve otomasyon risklerine sıklıkla değinen bilim insanı, son röportajında, "Sağlık sektörü gibi birkaç alan değişimi özümseyebilecektir. Ancak çoğu iş kolu sağlık sektörü kadar dayanıklı değil" dedi.



Hinton, iş kayıplarını telafi etmek için evrensel temel gelir fikrini desteklediğini, ancak bunun yeterli olmayabileceğini de ekledi:



"Evrensel temel gelirle bile, insanlar iş olmadan amaç duygusunu kaybettikleri için yine de mutsuz hissedebilirler."

"TESİSATÇI OLMAK İYİ FİKİR"

Hinton ayrıca, fiziksel yeteneğe dayanan iş kollarının bir süre daha yerini koruyacağı yönünde konuştu.



"Yapay zekanın fiziksel görevlerde iyi olması uzun zaman alacak. Bu yüzden tesisatçı olmak akıllıca bir seçim" diyen bilim insanı, yapay zeka asistanlarının bir çalışanın 10 kişinin işini yapmasını sağlayacağını, bunun da giriş seviyesi işlere yönelik talebi azaltacağını belirtti.



"Bir çağrı merkezinde çalışıyor olsaydım çok korkardım. Yapay zekaya dayanıklı bir işe sahip olmak için çok yetenekli olmanız gerekir."