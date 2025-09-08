Yapay zekanın "vaftiz babası": "Kız arkadaşım beni ChatGPT ile konuşarak terk etti"

Yapay zekanın öncülerinden ve “vaftiz babası” olarak anılan Geoffrey Hinton, geliştirilmesine katkı sunduğu teknolojiyle terk edildi.

Financial Times’a konuşan 77 yaşındaki bilim insanı, eski sevgilisinin ondan ChatGPT aracılığıyla ayrıldığını açıkladı.

"NE KADAR REZİL BİRİ OLDUĞUMU YAZDIRMIŞ"

“ChatGPT’ye benim ne kadar ‘rezil’ biri olduğumu yazdırıp bana verdi” diyen Hinton, bunu fazla ciddiye almadığını belirtti.

Hinton ayrıca, "Sonrasında daha çok hoşlandığım biriyle tanıştım" açıklamasında bulundu.

Hinton, yapay zekanın insanlık için varoluşsal bir risk oluşturabileceğini sık sık dile getiriyor. Ona göre bu teknoloji, “büyük işsizlik, gelir eşitsizliği ve toplumsal çalkantılar” yaratacak.

Hinton ayrıca, yine de günlük hayatta ChatGPT’yi ev aletlerini tamir etme gibi basit işler için kullandığını açıkladı.