Yapay zekanın yetenekleri korkuttu, erişim engeli getirildi

Claude sohbet robotuyla tanınan yapay zeka şirketi Anthropic, ABD hükümet kurumlarının talimatı doğrultusunda yeni nesil "Fable 5" ve "Mythos 5" modellerine erişimi durdurduğunu açıkladı.

Kararın perde arkasında, bu modellerin siber güvenlik alanındaki gelişmiş yetenekleri bulunuyor. Yapılan testlerde sistemlerin, karmaşık yazılım açıklarını saniyeler içinde saptayabildiği ve güvenlik duvarlarını kolayca aşabildiği görüldü.

Yapay zekanın düşman güçlerin eline geçebileceği korkusu Washington’ı harekete geçirdi.

ABD Ticaret Bakanlığından acil koduyla iletilen tebliğ ile yabancı ülke vatandaşlarının söz konusu yapay zeka modellerine erişimi yasaklandı.

İKİ MODEL DE DÜNYAYA KAPATILDI

Bu katı kural, Anthropic bünyesindeki yabancı mühendisleri de kapsadığından, şirket iki modeli tüm dünyaya kapatma kararı aldı.

Anthropic cephesi karara tepkili. Yapılan resmi açıklamada, durumun bir "yanlış anlaşılma" olduğu ve mevcut risklerin piyasadaki diğer açık kaynaklı modellerden daha fazla olma-dığı savunuldu.

Claude’un diğer alt modelleri hizmete devam etse de bu hamle, ABD hükümetinin çip ambargolarından sonra doğrudan "yazılıma müdahale ettiği" ilk büyük operasyon olarak kayıtlara geçti.