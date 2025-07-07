Yapay zekanın yol açtığı hatalar şirketlerin maliyetini artırıyor

Son yıllarda insan iş gücünü hızla yapay zeka ile değiştirmeye çalışan şirketler, son dönemde yapay zeka araçlarının yaptığı hataları düzeltmek için yeniden insan çalışanlara başvurmak zorunda kalıyor.



Yapay zekanın yol açtığı aksaklıkları düzeltmek için çalışan yazılımcı ve metin yazarlarına olan talep adeta yeni bir sektör yarattı. Bu alanda yetenekli olanlar ise fırsatı iyi değerlendirerek ciddi kazanç elde ediyor.

MALİYETİ ARTIRDI

ABD’li pazarlama yöneticisi Sarah Skidd, BBC’ye yaptığı açıklamada, işini kaybetmekten korkmadığını çünkü son dönemde yaptığı işlerin çoğunun, yapay zekanın hatalarını düzeltmekten ibaret olduğunu söyledi. Skidd’in anlattığına göre, bu yıl başlarında bir ajans, maliyet düşürmek için içerik yazımını bir sohbet botuna yaptırdı, ancak sonuç beklentilerin çok altında kalınca Skidd’den metni baştan yazması istendi.



Ortaya çıkan metnin “çok yüzeysel” ve ilgi çekicilikten uzak olduğunu anlatan Skidd, “Satış yapması, merak uyandırması gerekiyordu ama ortaya çıkan metin tam bir hayal kırıklığıydı” dedi. Skidd, metni tamamen baştan yazmak için 20 saat harcadığını ve saatlik 100 dolarlık ücretiyle ajansın toplamda 2 bin dolar ödeme yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Oysa baştan bir uzmana yazdırılsaydı bu maliyet çok daha düşük olacaktı.

DÜZELTME TALEPLERİ ARTIYOR

Son dönemde birçok şirketin, birkaç yıl önce yapay zekaya geçiş sürecinde işten çıkardığı çalışanların yerini araçlarla doldururken beklenmedik sorunlarla karşılaştığına dikkat çekiliyor.



İngiltere merkezli dijital pazarlama ajansı Create Designs’ın ortaklarından Sophie Warner da BBC’ye yaptığı açıklamada, müşterilerinden giderek artan sayıda “yapay zekayı düzeltme” talepleri aldığını söyledi. Warner, “Eskiden müşteriler sitede bir sorun olunca ya da yeni bir özellik eklemek isteyince bize gelirlerdi. Şimdi önce ChatGPT’ye gidiyorlar” dedi.



Warner’ın aktarımına göre, kısa süre önce bir müşteri, ChatGPT’nin yazdığı bir kod yüzünden web sitesiz üç gün geçirmek zorunda kaldı ve sorunu çözmek için ajansa yaklaşık 500 dolar ödedi. Oysa Warner, aynı güncellemeyi bir uzmanın sadece 15 dakikada yapabileceğini söylüyor.



Warner, “Müşteriler genelde hatayı kendileri yaptığını itiraf etmek istemiyor. Bu yüzden biz sorunu tespit etmek için ayrıca bir araştırma ücreti almak zorunda kalıyoruz. Başından itibaren bir uzmana danışmak çok daha hızlı ve ucuz olurdu” dedi.



Yapay zekanın hatalarını düzeltmekten para kazanıyor olmalarına rağmen, Skidd ve Warner teknolojiye karşı olmadıklarını ama uzman iş gücünün yerini alabileceği düşüncesine tepkili olduklarını belirtti.



Warner, “Hızlı ve ucuz gibi görünse de yapay zeka, markanın kendine has kimliğini, hedef kitlesini ya da satış odaklı tasarımı asla dikkate almaz. Bizim sektörümüzde insan uzmanlığının ve bağlam bilgisinin yerini tutamaz” ifadelerini kullandı.



Skidd ise “Belki biraz safça geliyor ama işinizi gerçekten iyi yapıyorsanız yapay zeka yüzünden işsiz kalmazsınız” diye konuştu.

