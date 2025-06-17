Yapay zeka uzmanlarından olağanüstü toplantı: İnsanlığın köleleştirilme riski var!

Yapay zeka alanındaki en önemli araştırmacılardan oluşan bir grup, hafta sonu "insan sonrası geçiş" kavramını tartışmak üzere bir araya geldi. Bu kavram, insanlığın isteyerek gücü devrettiği veya belki de varlığını tamamen bir tür insanüstü zekaya bıraktığı bir geleceği hayal etme amacıyla ortaya atıldı.



Üretken yapay zeka girişimcisi Daniel Faggella tarafından organize edilen toplantıda 100 milyon ila 5 milyon dolarlık yapay zeka şirketlerinin kurucuları ve bu teknoloji üzerine çalışan önemli düşünürler yer aldı.

YAPAY GENEL ZEKA NEDİR?

Teknoloji dünyası bir süredir “yapay genel zeka” seviyesine nasıl ulaşılacağını tartışıyor. Makinelerin insan gibi düşünebildiği ve hatta insanı aşabildiği gelecek tahayyülüne yapay genel zeka adı veriliyor.



Faggella, Wired dergisine yaptığı açıklamada, "Büyük laboratuvarlar, yapay genel zekanın insanlığı sona erdirebileceğini bilen insanlar, teşvik edilmedikleri için bundan bahsetmiyor" dedi.



Faggella söz konusu toplantıyı San Francisco'daki 30 milyon dolarlık bir malikanede organize etti.



Sempozyumda katılımcılar ve konuşmacılar, var olmaya yakın bile olmayan uzak bir teknoloji hayali yerine, yapay genel zekanın kaçınılmaz olduğu gelecek vizyonuna odaklandı.

KÖLELEŞTİRME RİSKİ

Etkinliğe katılan konuşmacılar, yapay zekanın insanlığın bile henüz ulaşmadığı daha derin, evrensel değerleri araması gerektiğinden bahsetti.



Katılımcılar, makinelere “iyiyi” takip etmenin öğretilmesi gerektiğini, aksi takdirde insanları köleleştirme veya insanlar tarafından köleleştirme riskinin ortaya çıkacağını savundu.



Faggella da benzer şekilde Baruch Spinoza ve Friedrich Nietzsche gibi filozofların görüşlerine başvurarak, insanları evrendeki henüz keşfedilmemiş değerleri aramaya çağırdı.



"Bu, yapay zeka ilerlemesinin yavaşlatılmasını savunan bir savunuculuk grubu; doğru yolda olduğumuzdan emin olmalıyız."

