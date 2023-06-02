Yapay zekaya sahip İHA kontrolden çıktı: Simülasyonda "dur emrini" kabul etmedi, operatörünü öldürdü

"BÖYLE BİR TEST GERÇEKLEŞTİRMEDİK"

Olayla ilgili olarak ABD hava kuvvetleri ise "böyle bir test gerçekleştirmedik" açıklaması yaptı. Albay Hamilton'un şahsi bir anektodunu aktardığı vurgulandı..



Uzmanlar bu tip görevler için ödül sistemi kullanıldığını belirtiyor. Yapay zeka imha ettiği her hedef için puan topluyor. Ancak tek amacı puan toplamak olduğu için "dur" emri, "puan kazanma" amacı ile çelişiyor.



Silah sistemlerinin yapay zeka kontrolüne bırakılması büyük riskleri de beraberinde getiriyor.. Güvenlik engellerinin ve insan operatörlerin kısıtlamasının ne derece etkili olduğu konusunda tartışmalar sürüyor..