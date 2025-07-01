Yapay zekayla üretilmiş sahte müzik grubu yakalandı: Spotify'da para kazanıyor

Gerçek müzisyenler Spotify’da para kazanmakta zorlanırken, yapay zeka tarafından üretilmiş “sahte” bir müzik grubu, sadece dinlenme sayısıyla ciddi gelir elde etmeyi başardı.



Music Ally’nin haberine göre, hiçbir dijital geçmişi olmayan The Velvet Sundown adlı grup bu yaz Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer ve YouTube gibi platformlarda bir anda ortaya çıktı.



Adını Lou Reed’in efsanevi grubu The Velvet Underground ve indie rock grubu Wolf Parade’ın öncülü Sunset Rubdown’dan esinlenerek alan bu hayali grup, sadece bu ay 550 binin üzerinde dinlenme aldı.



Karşılaştırmak gerekirse, bu rakam The Velvet Underground’un dinlenmelerinden daha az, ancak Sunset Rubdown veya Wolf Parade’ın çok üzerinde.

BİNLERCE DOLARLIK GELİR ELDE EDİLİYOR

Spotify’ın dinlenme başına ödediği 0,003 ila 0,005 dolar arası ücret düşünüldüğünde, yalnızca bu platformdan bile binlerce dolarlık gelir elde ediliyor. Üstelik diğer platformlardaki dinlenmeler de hesaba katıldığında bu gelir daha da artıyor. Elbette dinlenmelerin bir kısmında bot kullanımı ihtimali de var.



Reddit kullanıcıları, bu şüpheli grubu Spotify’daki Discovery Weekly listelerinde görünce durumu fark etti. Yüzeysel bir inceleme bile The Velvet Sundown’ın büyük olasılıkla yapay zeka ürünü olduğunu ortaya koydu.



Spotify rakibi Deezer, grubun parçalarının yapay zeka tarafından üretildiğini tespit ettiğini duyurdu. Bu, platformun kısa süre önce kullanmaya başladığı yeni bir tespit sistemi sayesinde mümkün oldu.

HİÇBİR İZ YOK

Bunun yanı sıra, grup hakkında başka şüpheli detaylar da dikkat çekiyor.

Örneğin, grubun üyeleri olduğu belirtilen Gabe Farrow, Lennie West, Milo Rains ve Orion 'Rio' Del Mar adındaki kişilerin internette hiçbir izi yok.

Milo Rains adına kayıtlı eski bir kedi Instagram hesabı dışında, Haziran 2025 öncesine ait hiçbir iz bulunamadı.



Grubun Instagram hesabına bakıldığında ise, paylaşılan görsellerde yapay zekanın karakteristik izleri açıkça görülüyor. Ayrıca bu hesapta birkaç günden eski gönderi yok.



Sahte grubu ele veren en önemli detaylardan biri de Spotify biyografisinde yer alan ve sözde Billboard dergisine atfedilen övgü dolu bir alıntı oldu. Ancak bu cümlenin Billboard’da yayınlandığına dair herhangi bir kanıt bulunamadı.

