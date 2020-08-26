Yapay zeka 50 öte gezegen keşfetti

Yapay zeka, son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişirken, kullanım alanını da genişletiyor.



Yapay zeka teknolojisi bu sefer evrenin uzak noktalarını keşfetmek için kullanıldı.



İlk defa 1992 yılında keşfedilen öte gezegenler ilk defa yapay zeka kullanılarak saptandı.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, NASA verilerini analiz eden yapay zeka 50 yeni öte gezegen keşfetti.



Aynı habere göre, Yapay zekaya ev sahipliği yapan algoritma bu proje kapsamında binlerce veriyi inceledi.



'Öte gezegen' Güneş Sistemi'nin dışında ve başka bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegenlere verilen isimdir.

Proje hakkında bilgi veren bilim insanları keşfedilen öte gezegenlerden bazılarının Neptün'den daha büyük olduğu bilgisinin altını çizdi.



Keşfedilen öte gezegenlerin bazılarının yörüngeleri 200 günden uzun, diğerleri ise sadece bir gün sürüyor.