Yapay zeka meme kanseri teşhisinde uzman radyologlar kadar başarılı

Bilim insanları, meme kanseriyle ilgili yeni bir araştırma yayınlandı. Araştırmaya göre Google'ın geliştirdiği yeni yapay zeka algoritması, meme kanseri teşhisini kolaylaştırıyor.

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Bilim insanları, Google’ın geliştirdiği yapay zekaya, binlerce  mamogramın gerçek sonucunu kullanarak, meme kanseri teşhisini öğretti.  

Daha sonra yapay zekanın, klinik ortamdaki performansını değerlendirmek için İngiltere’den 25 bin ve ABD'den yaklaşık 4 bin tarama sonucu üzerinde testler yapıldı.  

Araştırmada elde edilen sonuçlar, radyologların tespit ettiği gerçek sonuçlarla karşılaştırıldı. 

Buna göre yapay zeka sistemi, uzman radyologlarla benzer doğruluk derecesine sahip kanserleri tanımlayabildiğini gösterdi.  

Uzmanlar tarafından yanlış pozitif yani hatalı olarak hasta teşhisi koyulan vakalarda, ABD'de yüzde 5,7 İngiltere'de ise yüzde 1,2 oranında azalma görüldü.  

Yanlış negatif yani hatalı olarak hasta olmadığı teşhisi koyulan vakalarda ise, ABD’de yüzde 9,4 ve İngiltere'de yüzde 2,7 oranında azalma tespit edildi.  

Bilim insanlarının son araştırması,, Google’ın yeni algoritmasıyla  mamogram taramasının doğruluğunu arttırabileceğini gösteriyor.  

Araştırma sonuçları şu an için olumlu olsa da yapay zekanın meme kanseri teşhisinde kullanılabilmesi için uzun çalışmalar gerekiyor. 

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