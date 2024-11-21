Yaratıcı yazarlık güncellemesi: ChatGPT daha iyi hikayeler yazacak

OpenAI, ChatGPT Plus abonelerinin kullanabildiği büyük dil modeli (LLM) ChatGPT-4o'ya gizli bir 'yaratıcı yazma' yükseltmesi yaptı.

OpenAI, yükseltmeyi şöyle açıkladı:

"Modelin yaratıcı yazma yeteneği seviye atladı. alaka düzeyini ve okunabilirliği artırmak için daha doğal, ilgi çekici ve özel yazılar yazabilecek."

OpenAI ayrıca yeni ChatGPT-4o'nun yüklenen dosyalarla daha iyi çalıştığını, daha derin içgörüler ve daha kapsamlı yanıtlar sağladığını iddia ediyor.

ChatGPT bir süredir dosya yükleme ve bunları analiz etme özelliğine sahipti ve özellikle istemlerinizde kullanmak üzere elektronik tablo biçiminde veya resimlerde veri yüklemek için iyi çalışıyordu.

Yapay zeka, yaratıcı yazarlık konusunda her zaman iyi olmuştur. Birkaç ilginç karakter ekleyip size bir hikaye anlatmasını istediğinizde harika bir iş çıkarabiliyor.

Bu da özellikle yatma vakti için bir hikaye bulma konusunda ebeveynlerin işine yarıyor. Ancak yeni güncelleme daha da iyi olduğu anlamına geliyor.

Yalnızca ChatGPT Plus aboneleri ChatGPT-4o'daki 'yaratıcı yazma' güncellemesinden yararlanabilir.