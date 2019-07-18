Yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler robotların insanın yerini alacağı endişelerine neden olurken, "insan olanın sınırlarının aşılması manasını taşıyan" transhümanizm hareketi ile birlikte geleceğin; düşünenrobotların değil, robot-insan karışımı olan "cyborg"larda olduğu düşünülüyor.



Teknoloji firması Sony tarafından çalışmalarına başlanan ve göze yerleştirilen bir lens ile fotoğraf ve video kaydı çekmeyi sağlayan yeni teknoloji internette büyük yankı uyandırdı. Sony'nin patentini aldığı yeni lens, kullanıcının göz kırpma hareketlerine göre devreye girecek ve isteğe göre fotoğraf ve video kaydı yapabilecek.



SingularityNET'in kurucusu Ben Goertzel, teknoloji cihazlarının insan vücudunun içine girmesinin kaçınılmazlığını anlatmak için "Düşünün çocuğunuz var ve sınıfındaki diğer bütün çocuklar ondan daha iyi. Çünkü diğer çocukların beyinleri Google'a veya hesap makinesine doğrudan bağlanabiliyor ve kendi aralarında haberleşebiliyorken sizin çocuğunuz onların arasında geri kalmış görünüyor. O her şeyi modası geçmiş metodlarla yapmak zorunda kalıyor ve beyinden beyine arkadaşları ile mesajlaşamıyor. Sınıf öğretmeni, artık sizin kızınızın bu sınıfta olamayacağını söylüyor. Böyle bir durumda ne yapardınız? Transhümanizm, tam da bu noktada entelektüel bir konu olmaktan çıkarak bir zorunluluk haline gelmeye başlar." ifadelerini kullandı.



Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk ise insanın bilgisayarlar tarafından ele geçirilmemesi konusunda tek çıkar yolunun, bilgisayarların insan beyni ile birleşebileceği bir sistemin olacağını belirtiyor. "Yapay zeka ile birleşme senaryosu şu anda elimizdeki en iyi senaryo" ifadesini kullanan Musk, dün açıkladığı yeni beyin implantı ile insan beyninin makinelerle irtibat kurabileceğini söyledi. Musk, projeyle yapay zeka tarafında geride kalacağı düşünülen insan beyni için tek kurtuluş yolunun bilgisayar bağlantısı olan bir beyin olduğunu vurguladı.



"Transhümanizm" kelime anlamı ile "insan olanın sınırlarının aşılması" anlamına geliyor. Bugüne kadar büyük mesafe katedilen "nanoteknoloji, gen klonlama ve yapay zeka gibi ileri teknolojilerin insan bedeninin içine girerek insanın duygusal, fiziksel ve duyusal yetilerinin geliştirilmesi, hastalıkların yok edilmesi ve yaşamın sonsuza kadar uzatılması" olarak tanımlanıyor.