Yarım asırlık yolculuk bitti: Sovyet uzay aracı Dünya'ya düştü

Soğuk Savaş döneminde fırlatılan Kosmos 482'nin "Lander" sondası, bugün atmosfere yeniden girdi.

Roscosmos, yaptığı yazılı açıklamada, Kosmos-482 uzay aracının akıbetine ilişkin bilgilere yer verdi.

HİNT OKYANUSUNA ÇAKILDI



Kosmos-482'nin bugün TSİ 09.24'te atmosfere girdiği belirtilen açıklamada, uzay aracının Endonezya'nın batısında Hint Okyanusu'na düştüğü kaydedildi.

Uzay aracı fırlatıldığı dönemde Venüs'e ulaşması amaçlanmıştı, ancak alçak Dünya yörüngesinden çıkmayı başaramadı ve bunun yerine dört parçaya ayrıldı.



"ALIŞILMADIK BİR DURUM"



University College London'da profesör olan Marek Ziebart, durumun alışılmadık olduğunu, yörüngeden çıkan uyduların sürüklenme nedeniyle gezegenin atmosferinde yanma eğiliminde olduğunu aktardı.



Venüs'ün asidik atmosferi ve aşırı sıcaklığı gibi aşırı koşullara dayanacak şekilde tasarlanmış olan uzay aracı, çok yüksek ihtimalle tek parça olarak Dünya yüzeyine indi.



BAŞKA BİR PARÇASI DAHA DÜNYA'YA İNMİŞTİ



Kosmos 482'nin fırlatma sırasında dğaılan parçalarından biri, kısa bir süre sonra Yeni Zelanda'ya indi. NASA'ya göre iniş aracı, inişine yardımcı olmak için bir ısı kalkanı ve bir paraşüt içeriyordu.



SUYA DÜŞMESİ BEKLENİYORDU



NASA, iniş sondasının 52 derece kuzey ve 52 derece güney enlemleri arasında herhangi bir yere düşebileceğini tahmin ediyordu. Çarpma ihtimali olan konumlar arasında Türkiye'nin de olduğu açıklanmıştı.

İniş aracının hem ağır hem de yüksek hızda hareket etmesi nedeniyle "yıkıcı kabiliyete sahip olması" bekleniyordu.



Uzmanlar uzay aracının denize düşme ihtimalinin Dünya'nın yüzde 72'sinin sularla kaplı olmasındna dolayı çok yüksek olduğunu belirtmişti.