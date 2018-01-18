Dünyadaki üç uzay kampından biri olan ve birçok ülkeden çocuğu "uzayla" tanıştıran Uzay Kampı Türkiye'ye yurt içinden talep artıyor.

ABD ve Kanada'yla birlikte uzay kampına sahip üç ülkeden biri olan Türkiye, geniş bir coğrafyadaki tek uzay kampına sahip olması dolayısıyla pek çok ülkeden çocuğun uzayla tanıştığı ülke oldu.

Kurulduğu 2000 yılından beri 66 ülkeden misafir ağırlayan kampa yurt içinden olan ilgi de arttı. Yarıyıl tatili döneminde 12 ilden öğrenci, uzay macerası için İzmir'e gelecek.

Uzay Kampı Türkiye Yurtiçi Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Emre Aday, yaptığı açıklamada, kampta 7-18 yaş arası çocukların uzay bilimleri ve teknolojileri konusunda 1,5, 2, 5 ve 6 günlük programlarda uygulamalı eğitim aldığını anlattı.

Kamptaki eğitim merkezindeki simülatörlerle çocukların "uzay macerası" yaşadığını ifade eden Aday, sanal gerçeklik teknolojisiyle çocukların Mars'ta araçlarıyla seyahat etme hissi yaşadığını, 3 boyutlu gözlüklerle sunulan Ay'a mekikle iniş eğitimi aldıklarını, Ay'da yürüme, yer çekimi olmayan bir alanda hareket etme gibi deneyimleri yaşadıklarını dile getirdi.

Bire bir ölçülerdeki uzay mekiğinde bir uzay mekiğinin fırlatılması sırasında yaşananların, yerdeki kontrol merkezi, mekikteki uçuş ekibi ve uluslararası uzay istasyonu noktalarıyla uygulamalı olarak canlandırıldığını aktaran Aday, ayrıca dijital planetaryumda yıldızların, gezegenlerin tanıtıldığını, çeşitli deneyler, robot yapımı, bireysel ve grup çalışması faaliyetlerinin sunulduğunu belirtti.

KARNE HEDİYESİ OLARAK SUNUYORLAR

Sömestir tatilinin kendileri için çok yoğun geçeceğini dile getiren Aday, şöyle devam etti:

"Duyurusunu yaptığımız programlarda kısa sürede kontenjan doldu. Yarıyıl tatili döneminde sunduğumuz programlar ailelerin çocukları için bir ödül sebebi oldu. Başka tatil yerlerine gönderme, değişik oyuncak satın alma gibi tercihleri bir kenara bırakarak çocukların okulda öğrencilerini destekleyecek, onları uzay ve fen bilimlerine motive edecek, belki bu alanda kariyer yapmaya yönlendirecek uzay kampı tecrübesini sunmaya başladılar"