Yaşam ihtimali en yüksek gök cismi: Denizleri Dünya'dakiler gibi

Yüzeyinde sıvı barındıran ve yaşam potansiyeli en yüksek gök cisimlerinden biri olan Satürn'ün uydusu Titan hakkında yeni veriler açıklandı. NASA'nın açıkladığı verilere göre Titan yüzeyindeki sıvı Dünya'dakiler ile benzer özellikler gösteriyor.

Yaşam ihtimali en yüksek gök cismi: Denizleri Dünya'dakiler gibi

Bilim insanları, Güneş Sistemi'nde yüzeyinde sıvı bulunan Dünya dışındaki tek cisim olan Satürn'ün uydusu Titan hakkında yeni bilgiler açıkladı. 

Yaşam potansiyeli en yüksek olan gök cisimlerinden biri olan Titan'ın yüzeyindeki denizlerin yerküredekiler ile benzer olduğu belirtildi. 

NASA, uzay aracı Cassini'nin 2004 yılında incelemeye başladığı Satürn ve uyduları hakkındaki verileri açıkladı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Cassini'nin, Titan'ın kuzey kutbuna yakın üç hidrokarbon denizine ait radar verilerini analiz eden araştırmacılar, uydunun Dünya'ya benzer özelliklerini ortaya çıkardı.

aracının verileri, Titan'ın yüzeyindeki metan bazlı hidrolojik süreçleri açıklığa kavuşturuyor.

 Titan'ın yüzeyindeki sıvı kütleleri su değil, metan veya etan gibi hidrokarbon içeriklerinden oluşuyor. Uyduda sıvı halde bulunan hidrokarbon miktarı, Dünya'daki bütün petrol ve doğalgaz rezervlerinden yüzlerce kat daha fazla. 

Uydunun Kraken, Ligeia ve Punga Mare adlı üç denizini inceleyen bilim insanları, nehirlerin denizlerden daha fazla metan içerdiğini tespit etti.

2027'DE YENİ GÖREV 

Ayrıca kıyılara, haliçlere ve boğazlara yakın yerlerde daha büyük dalgalar meydana geldiği görülürken, bu durum uyduda gelgit hareketleri yaşandığına işaret ediyor.

Titan'daki bu süreçler, Dünya'daki su döngüsüyle benzerlik gösteriyor ve uydunun yaşam potansiyeli hakkında ipuçları sunuyor.

NASA 2027 yılında Dragonfly uzay aracını fırlatmayı planlıyor.

Bu misyon kapsamında uzay aracının Titan'ın yüzeyindeki bu karmaşık sistemleri daha yakından inceleyerek yeni keşifler yapması hedefleniyor

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