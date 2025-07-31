Yaşanabilir bir "süper Dünya" keşfedildi

Kanada Montreal Üniversitesi’ne bağlı Trottier Dış Gezegen Araştırmaları Enstitüsü’nden araştırmacılar, L 98-59 f adı verilen bu gezegenin en az 2,8 Dünya kütlesinde bir "süper-Dünya" olduğunu açıkladı.

Gezegen, yıldızının etrafında 23 Dünya günü süren neredeyse dairesel bir yörüngede dönüyor ve Güneş’in Dünya’ya sağladığına benzer miktarda enerji alıyor. Bu da onu, potansiyel olarak yaşanabilir gezegenler arasında önemli bir aday haline getiriyor.

YILDIZIN HAREKETLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERLE KEŞFEDİLDİ

Keşif, Avrupa Güney Gözlemevi’ne (ESO) ait HARPS ve ESPRESSO adlı son derece hassas spektrograflardan elde edilen verilerin yeniden analiz edilmesiyle yapıldı. L 98-59 f, Dünya'dan bakıldığında yıldızının önünden geçmediği için, varlığı yıldızın hareketlerindeki küçük değişimlerle tespit edildi.

Araştırmacılar, NASA’nın TESS uydusu ile James Webb Uzay Teleskobu (JWST) verilerini de birleştirerek sistemdeki tüm gezegenlerin kütle, boyut ve diğer temel özelliklerini belirlemeyi başardı.

Earth and Planetary Astrophysics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sistemdeki diğer gezegenler de dikkat çekici özellikler taşıyor.

En içteki L 98-59 b, Dünya'nın yalnızca yüzde 84’ü büyüklüğünde ve yarısı kadar kütleye sahip. İlk iki gezegende gelgit etkileriyle volkanik aktivitenin mümkün olduğu düşünülüyor. Üçüncü gezegen ise olağanüstü düşük yoğunluğuyla, bol su içerebilecek farklı bir gezegen türüne işaret ediyor.

"HEYECAN VERİCİ"

Araştırmanın başyazarı Charles Cadieux, “Bu kadar kompakt bir sistemde yaşanabilir bir gezegen bulmak heyecan verici. Düşük kütleli yıldızların etrafındaki potansiyel yaşanabilir dünyaları incelememiz için güçlü bir örnek sunuyor” açıklamasında bulundu.

L 98-59 sisteminin küçük ve Dünya’ya yakın olması, atmosferik çalışmalar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Bilim insanları, James Webb gibi teleskoplarla L 98-59 f’nin atmosferinde su buharı, karbondioksit hatta yaşam belirtileri (biyolojik imzalar) tespit edilebileceğini umuyor.