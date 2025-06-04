Yaşanabilir bölgede bir “süper Dünya” keşfedildi

Çin Bilimler Akademisi Yunnan Gözlemevi'nden gökbilimciler Güneş benzeri bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde yer alan dev bir “süper Dünya” keşfetti.



Gezegenlerin, yörüngesinde döndükleri yıldızlara yüzeyinde sıvı halde su bulundurabilecek kadar uygun mesafede bulunduğu noktalara “yaşanabilir bölge” adı veriliyor. Bu tür gezegenler uzayda yaşama elverişli koşullara sahip gezegen arayan gökbilimcileri heyecanlandırıyor.



Kepler-725c diye adlandırılan yeni gezegen, Dünya’nın yaklaşık 10 katı büyüklüğüne sahip. Bu yüzden “süper Dünya” diye sınıflandırıldı. Ancak bu gezegen Dünya gibi karasal bir gök cismi değil, tıpkı Jüpiter’e benzeyen bir gaz devi.



BİR YIL, 207 GÜN SÜRÜYOR



758 ışık yılı uzaklıktaki Kepler-725c, yıldızının etrafındaki tam dönüşünü 207,5 Dünya gününde tamamlıyor. Yani yıldızına Dünya’nın Güneş’le olan mesafesine kıyasla daha yakın. Bu da gezegenin daha fazla yıldız radyasyonu aldığı anlamına geliyor.



İlk bakışta yaşam barındırmak için fazla sıcak olduğu düşünülebilir. Ancak gezegen yörünge yolculuğunun önemli bir kısmını yüzeyinde sıvı su bulundurabileceği sıcaklıklara sahip bölge içinde geçiriyor. Bu yüzden de gezegenin ortalama yüzey sıcaklığı -5 derece olarak hesaplandı.



BENZERLERİ ARASINDA BİR İLK



Kepler-725c’nin aynı zamanda benzersiz bir yönü de var. Yaşanabilir bölgede tespit edilmiş, bilinen tek düşük kütleli gezegen konumunda. Bu tür gezegenler genellikle yıldızlarına uzak yörüngelerde tespit ediliyor.



Kepler-725c'nin keşfi, Güneş Sistemi’nin ötesindeki uzayda Dünya benzeri gezegen arayışının önemli dönüm noktalarından biri olma potansiyeline sahip. Yeni gezegenin keşfi, nihayetinde Samanyolu Galaksisi’nde Dünya benzeri gezegenlerin yaygın mı, yoksa nadir mi olduğu sorusunu yanıtlamaya yardımcı olabilir.

