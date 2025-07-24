Yaşanabilir gezegenlerin sayısı düşünüldüğünden daha az çıktı

Güneş Sistemi’nin ötesinde keşfedilen yaklaşık 200 gezegenin, tahmin edildiğinden daha büyük olabileceği ortaya çıktı. Bu bulgu, evrende yaşam arayışını kökten etkileyebilir.



Bu teori, NASA’nın Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) uydusu tarafından gözlemlenen yüzlerce ötegezegeni inceleyen bir araştırma ekibine ait.



TESS, gezegenleri, yıldızlarının önünden geçerken neden oldukları karaltılarla tespit ediyor. Ancak araştırma ekibi, yakın yıldızlardan gelen ışığın bu ölçümleri "kirletebileceğini" ve bu nedenle gezegenlerin gerçekte olduğundan daha küçük görünebileceğini tespit etti.



Araştırma ekibinin lideri, Kaliforniya Üniversitesi Irvine kampüsünden Te Han, “Yüzlerce ötegezegenin aslında göründüğünden daha büyük olduğunu keşfettik. Bu, ötegezegenleri genel ölçekte anlama biçimimizi değiştiriyor” dedi. Han’a göre bu durum, şimdiye dek Dünya’ya benzediği sanılan gezegenlerin sayısının gerçekte daha az olabileceğini gösteriyor.



GÖLGELERİYLE YAKALANIYOR

VERİLER YENİDEN ANALİZ EDİLDİ

Ötegezegenler, çok uzak ve soluk olduklarından doğrudan görüntülenmeleri oldukça zor. Bu nedenle "transit yöntemi" (yani bir gezegenin yıldızının önünden geçerken oluşturduğu gölgeyle tespit edilmesi) en etkili keşif yöntemi olarak öne çıkıyor. Bu yöntem özellikle yıldızına yakın ve büyük gezegenleri tespit etmede daha başarılı.

Ekip, TESS’in yüzlerce ötegezegen gözlemini topladı ve bu gezegenleri boyutlarına göre sınıflandırdı. Ardından, Avrupa Uzay Ajansı’nın Gaia görevinden elde edilen yıldız verileriyle birlikte özel bilgisayar modelleri kullanarak TESS verilerindeki ışık kirliliğini ölçtü.



Yeni veriler, Dünya benzeri sanılan bazı gezegenlerin Dünya benzeri karasal gezegenler değil, büyük okyanuslarla kaplı "hycean dünyaları" olma ihtimalini artırıyor. Bu tür gezegenler, Jüpiter'den küçük gaz devleri olan Neptün ve Uranüs'e daha çok benziyor olabilir.



Her ne kadar hycean dünyaları su bakımından zengin olsa da, bunların yaşam için gerekli diğer bileşenleri taşımayabilecekleri düşünülüyor.



Araştırmacılar şimdi, daha önce yaşanabilir olmadığı düşünülen büyük gezegenleri yeniden incelemeyi planlıyor.



Söz konusu çalışma, 14 Temmuz’da bilimsel dergi Astrophysical Journal Letters'ta yayınlandı.