Yatak odası sıcaklığı kalp sağlığını tehdit ediyor: İdeal derece kaç olmalı?

Yeni bir araştırma, gece uyuduğunuz odanın sıcaklığının kalp sağlığı üzerinde, özellikle yaşlı yetişkinlerde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu.

Avustralya’daki Griffith Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, aşırı ısınan odaların kalbin dinlenme ve iyileşme kapasitesini ciddi şekilde kısıtladığını gösteriyor.

Araştırmanın başyazarı Dr. Fergus O'Connor'a göre, vücut sıcaklığa maruz kaldığında kendini soğutabilmek için kanı deri yüzeyine pompalamaya çalışıyor. Bu durum, kalbin normalden daha fazla ve daha uzun süre çalışmasına neden oluyor.

Kalp gece boyunca bu "soğutma mesaisi"ne devam ettiğinde, bir önceki günün yorgunluğunu atamıyor ve stres altına giriyor.

RİSK RAKAMLARLA ORTAYA KONDU

Yaş ortalaması 72 olan katılımcıların yatak odaları tüm yaz boyunca izlendi. Elde edilen sonuçlar, sıcaklık arttıkça kalbin zorlanma oranının katlanarak yükseldiğini gösteriyor:

Örneğin 24 derece ve üzeri sıcaklıkta kalbin toparlanma kapasitesinde klinik açıdan belirgin bir düşüş başlama olasılığı yüzde 40 artıyor.

26 ila 28 derecede bu risk iki katına çıkıyor. 28 derece ve üzerinde ise risk, serin odalara kıyasla neredeyse üç katına ulaşıyor.

İDEAL SICAKLIK ÖNERİSİ: 24 DERECE

Dr. O'Connor, 65 yaş ve üzerindeki bireyler için gece yatak odası sıcaklığının 24 derece civarında tutulmasının, uyku sırasındaki stres tepkilerini önemli ölçüde azalttığını vurguluyor.

Bu arada çalışma, önemli bir eksikliğe de dikkat çekiyor: Gündüz vakti iç mekan sıcaklıkları için birçok resmi sağlık rehberi bulunurken, gece uyku süreci için belirlenmiş net sıcaklık tavsiyeleri henüz yaygın değil.