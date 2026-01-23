Yayıncılar sitelerini yapay zekaya kapatıyor, yapay zeka şirketi yöneticisinden "balon" uyarısı

İngiltere ve ABD'deki en büyük haber sitelerinin neredeyse onda sekizi artık yapay zeka eğitim botlarını engelliyor. Araştırmanın ayrıntıları Pressgazette'de yayınlandı.

Bu hafta Londra'da yayıncılara, yapay zekâ destekli sohbet botu yanıtlarının güncel kalması için yeni tarama işlemlerinin sıklıkla yapılması gerektiğinden, botları engellemeye başlamanın "asla geç olmadığını" söylendi.

Birleşik Krallık ve ABD'deki yaklaşık 100 önde gelen haber sitesinin yüzde 79'u, OpenAI'nin GPTBot, ClaudeBot, Anthropic-ai, CCBot, Applebot-Extended ve Google-Extended gibi yapay zeka eğitiminde kullanılan tarayıcılardan en az birini engelliyor.

Bu arada, kullanıcıların yüzde 71'i yapay zeka botlarının sitelerini tarayarak veri toplamasına veya canlı arama yapmasına izin vermiyor. Bu botlar şunlar: ChatGPT-User, Claude-Web, Perplexity-User ve OAI-SearchBot.

ijital halkla ilişkiler platformu Buzzstream tarafından yapılan ve İngiltere ile ABD'deki en büyük 50 haber sitesinin birleştirilmiş ve yinelenen kayıtları çıkarılmış bir listesini inceleyen son analiz , Press Gazette ile paylaşıldı.

Analizde yer alan en büyük 50 yayıncı arasında, yapay zeka botlarının tamamını engelleyenler şunlardı: BBC (hem .co.uk hem de .com alan adları), The New York Times, Daily Mail, The Telegraph, Sky News, AP News, New York Post, Newsweek, NBC News, Wall Street Journal, Metro, Business Insider, ABC News, Buzzfeed, Huffpost ve The Hill. Bu da en büyük 50 yayıncının yüzde 34'ünün tüm botları engellediği anlamına geliyor.

En büyük 50 yayıncının yaklaşık yüzde 14'ü analiz edilen 11 yapay zeka tarayıcısının tamamına erişime izin verdi. Bu yayın kuruluşları ise şöyle sıralandı. Fox News, The Independent, GB News, Substack, The Standard, Drudge Report ve Politico.

YAPAY ZEKAYA BALON UYARISI

Yapay zeka girişim şirketi Sierra’nın kurucu ortağı Bret Taylor , dün günü yaptığı açıklamada, yapay zekanın “muhtemelen” bir balon olduğunu ve bu balonun hem “akıllı para”nın hem de “akılsız para”nın teknoloji yığınının her katmanındaki rakipleri finanse etmesine neden olduğunu söyledi.

Aynı zamanda OpenAI yönetim kurulu başkanı olan Taylor , serbest piyasanın nihayetinde değerin nerede olduğunu ve hangi yapay zeka oyuncularının en iyi ürünlere sahip olduğunu belirleyeceğini söyledi. Kendisini bir yapay zeka iyimseri olarak tanımladı.

Taylor, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda CNBC’ye verdiği demeçte, “Yapay zekanın çok çeşitli sektörlerde ve iş akışlarında ekonomi üzerinde büyük bir etkiye sahip olacağını herkes bildiğinde, para bol olur.” dedi. Taylorn, ayrıca, ″Önümüzdeki birkaç yıl içinde bir düzeltme ve konsolidasyon göreceğinizi düşünüyorum, ancak bu tür karmaşık bir rekabet olmadan inovasyon elde edebileceğinizi sanmıyorum,” diye konuştu.