Yazılım devi Oracle'dan 28.3 milyar dolarlık satın alma: Cerner'i bünyesine kattı

Kısa süre önce ortaya çıkan devasa bir satın alma haberi doğrulandı.

Kurumsal yazılım üreticisi ve bu alanın en büyük oyuncularından Oracle, elektronik tıbbi kayıt şirketi Cerner’i 28.3 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla bünyesine katıyor.

Oracle, Cerner'e hisse başına 95 dolar para ödeyecek. Oracle bu hamleyle sağlık verilerini kendi bulut sistemine çekecek. Sağlık alanındaki varlığını güçlendirecek.

Satın almanın 2022’de tamamlanması bekleniyor. Oracle hissesi, haberin ilk kez ortaya çıktığı hafta yüzde 6 ve tarafların bu anlaşmayı resmi olarak duyurmasından sonra da yüzde 5’e kadar düşüş yaşadı.

1977’de Larry Ellison, Bob Miner ve Ed Oates tarafından kurulmuş olan Oracle’ın hisse değer kaybından sonra 260 milyar dolardan fazla piyasa değeri bulunuyor.

Merkezi Austin Texas’ta bulunan firma Cerner anlaşmasıyla tarihindeki en büyük satın almaya imza atıyor.

SATINALMA MİKTARI 5 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Reuters'da dün çıkan bir rapora göre 2021 yılında dev şirketler birleşme ve satınalma rekoru kırdı.

Bu yıl yapılan işlemlerin hacmi 5 trilyon dolara ulaştı. Bir önceki rekor 4.42 trilyon dolarla 2007 yılında görülmüştü. Ardından 2008 krizi yaşanmıştı, şirketlerin birbirini yutması yavaşlamıştı.

5 trilyon dolarlık hacmin en büyük parçasını tıpkı Oracle ve Cerner'de olduğu gibi teknoloji ve sağlık alanındaki satınalmalar oluşturuyor.

Bu yılın en büyük satınalması 43 milyar dolarla AT&T'nin Disvovery'i bünyesine katması oldu.