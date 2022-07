Yazılım endüstrisinde kadın istihdamı artıyor

Dünya genelinde cinsiyet eşitliğine dair çalışmalar sürerken, farklı sektörler de konuya dair faaliyetlerine hız kazandırıyor. Birçok sektör süreç içinde kadın çalışanlara daha fazla istihdam alanı yaratırken, dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla önem kazanan teknoloji sektöründeki kadın çalışanların sayısı yetersiz kalıyor.

Statista’nın yayımladığı verilere göre 2021 itibarıyla teknoloji sektöründeki yazılım mühendislerinin %91,7’sini erkekler oluştururken, çalışma ortamında eşitliği, işgücünü çeşitlendirmeyi ve verimliliğini artırmayı hedefleyen şirketler bu durumu tersine çevirmek için adım atıyor. 2012’den bu yana KOBİ’lere özel geliştirdikleri yerli ön muhasebe ve yazılım çözümlerini globale taşıyan Kayseri merkezli ticari yazılım çözümleri Kursoft ise 2022 itibarıyla yaklaşık %80’e ulaşan kadın çalışan oranıyla sektörüne öncülük ediyor.



Kadın istihdamı ve cinsiyet eşitliğinin aynı öneme sahip farklı konular olduğunun altını çizen Kursoft Kurucu Ortağı Sultan Çelebi, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Modernleşen dünyada kadın istihdamı gün geçtikçe önem kazanırken, işyerinde cinsiyet eşitliği yaratmak da kritik bir aşamayı oluşturuyor. Kadınların iş dünyasında kendine temsil alanı yaratması, çalışma kültürünün bir parçası haline gelmesi için şirketlerin uygun prosedürleri hayata geçirmesi ve gerek operasyonel gerekse üretim süreçlerinin her aşamasında kadınlara daha fazla yer vermesi gerekiyor. Kursoft olarak %100 yerli yazılım çözümlerimizi %80’ninde kadınların yer aldığı ekip arkadaşlarımızla geliştiriyor ve ticari işletmelere ihtiyaç duydukları yazılım altyapısını sunuyoruz.”



IT SEKTÖRÜNDE KADIN ÇALIŞANLARA ÖZEL ISTIHDAM ALANI



Kadın çalışanların IT ve yazılım alanlarındaki iş süreçlerindeki olumlu katkısına dikkat çeken Sultan Çelebi, “Kadınların analitik zeka ve kontrol mekanizmalarını yüksek seviyede kullanabiliyor olması özellikle yazılım alanındaki faaliyetlerin verimliliğini artırıyor. Her iki cinsiyetin de bir arada çalıştığı bir ekip yaratmak, çözümlerin geliştirilme sürecinde de farklı bakış açılarından yararlanma olanağı sunuyor. Kursoft olarak iş süreçlerimizde kadın çalışanların düşüncelerini önceliklendirerek birçok fikri birbirine entegre ediyoruz. Bu sayede hem çok yönlü, işlevsel ürünler tasarlayabiliyor hem de global şirketlere örnek olarak büyümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



YAZILIM ENDÜSTRISINDE REKABET ARTIYOR



Yazılım endüstrisinin rekabete açık bir alan olduğunun altını çizen Kursoft Kurucu Ortağı Sultan Çelebi, geliştirdikleri iş modelleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Teknoloji sektörü sürekli güncel gelişmelerin takip edilmesini gerektirirken, bu fikirlerle yeni çözümler üretmeyi de zorunlu kılıyor. Aksi takdirde rekabet düzeyinin yüksek olduğu bir havuzda globalleşerek büyümek yalnızca bir hayal olarak kalıyor. Bu yüzden işini tutkuyla yapan ekip arkadaşlarımızla birlikte sloganımızda da yer alan ‘Hayatı Kolaylaştıran Çözümler’i üretirken hızla değişen ve gelişen yazılım sektörüne uyum göstererek ilerliyoruz.”



%100 YERLI YAZILIM ÇÖZÜMLERIYLE GLOBALE AÇILDILAR



Yerli çözümlerini birçok coğrafyaya taşıyarak ülke ihracatına da katkıda bulunduklarını belirten Sultan Çelebi, “10 yıllık tecrübemizden hareketle Azerbaycan ve Fas başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. 10 bini aşkını lisanslı, toplam 35 bin kullanıcımızla birlikte yıllık 2 milyon TL değerinde hizmet ihracatına ulaştık. Çoğunun kadın çalışanlardan oluştuğu ekibimizle birlikte gelecek dönemde de faaliyetlerimizi artırarak hizmetlerimizi daha fazla ülkeye ulaştırmak ve etki alanımızı genişleterek ülkemizi dünya genelinde temsil etmeyi hedefliyoruz” dedi.