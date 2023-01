Yazılım, tüm sektörlerin lokomotifi haline geldi

3. Mobilfest’te yazılım ve bilişim sektöründen yerli ve yabancı 200’ün üzerinde firma ve 10 binin üzerinde katılımcı bekleniyor. İletişim teknolojilerine ilişkin birçok ürün, hizmet ve etkinliğin yer alacağı fuar, 26-28 Ocak tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Fuarda, bilişim ve yazılım alanlarında konferans programı da yer alıyor. Bilişim ve teknoloji alanında danışmanlık hizmetleri veren Rimors’un Kurucu Ortağı Selim Kasap, hem Mobilfest hem de sektör hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.



“Sektörler, yazılım desteği olmadan yenilikçi uygulamalar geliştiremiyor”



Fuarın katılımcı firmaları arasında, Rimors Danışmanlık Bilişim ve Teknoloji firması da bulunuyor. Rimors Kurucu Ortağı Selim Kasap, Mobilfest’in sektör için önemli bir konumda bulunduğunu söyledi. “Yazılım ve bilişim odaklı Mobilfest gibi etkinliklere çok ihtiyacımız var.” diyen Kasap, “Yazılım, günümüzde dünyanın en değerli ve önemli mesleği olarak görülüyor. Çünkü tüm sektörlerin yazılıma ihtiyacı var. Küresel rekabet şartlarında sektörler, yazılım desteği olmadan yenilikçi uygulamalar geliştiremiyor. Ayrıca, içinde bulundukları ekosistemdeki konumlarını belirlemek ya da korumak için yazılıma ihtiyaç duyuyorlar. Bu sebeple yazılım sektörü, diğer sektörlerin lokomotifi konumundadır.” sözlerini kaydetti.



“Yazılım bir şirketin sağ kolu olabilir; kâbusu da olabilir”



Sektördeki talebin her geçen gün arttığına işaret eden Selim Kasap, Rimors olarak bu bilinçle bilişim ve teknoloji ekosistemindeki gelişmelere ve trendlere uygun yazılım ve mobil uygulama çözümleri sunduklarını kaydetti. Kasap, şunları ifade etti: “Güvenlik sistemlerinden kamu kurumlarının uygulamalarına kadar günlük yaşamda her alanda yazılım çözümleri ile karşılaşıyoruz. Yazılım bir yandan yaşamı kolaylaştırırken bir yandan bazı riskler taşıyor. Şirketler; kişisel bilgilerini, finans hareketlerini ve stratejilerini yazılımlara kaydediyor. Yazılım bir şirketin sağ kolu da olabilir, riskleri sebebiyle kâbusu da olabilir.”



Yazılım ve bilişim alanında danışmanlık hizmetlerinin bu riskleri minimize etmek ya da tamamen ortadan kaldırmak için önemli olduğuna dikkat çeken Kasap, “Rimors Danışmanlık olarak pazar araştırmasından dijital pazarlamaya, SEO çözümlerinden sosyal medya yönetimine kadar yazılım ve dijital odaklı her konuda 360 derece çözümler sunuyoruz. Dijital ekosistemdeki tüm gelişmeleri şirketlere entegre ediyoruz. Çağın gereklerine uyarak ve sürekli keşfederek gelişiyoruz.” sözlerini vurguladı.