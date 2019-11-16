Yazılımcı sayısının artırılması hedefleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Yazılımcı sayımız yeterli değil. Aktif olarak yaklaşık 150 bin yazılımcımız var, bunu hızla 500 bine çıkarmak hedefindeyiz." dedi.



Kacır, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Bilgilendirme Toplantısı"nda, dünya ekonomisine artık teknolojinin yön verdiğini söyledi.



Türkiye nüfusunun yarısının 31 yaş altında olduğuna dikkati çeken Kacır, genç nüfusun teknolojik dönüşüm açısından Türkiye'nin en önemli avantajı olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin önemli bir teknolojik birikime de sahip olduğunu hatırlatan Kacır, şöyle konuştu:



"Bu çerçevede atacağımız adımları 'Milli Teknoloji Hamlesi' başlığı ile yapılandırdık. Tam bağımsız Türkiye için üretmemiz gereken ürünlerin tespit edilmesi gerekiyor. Bugün 160 milyar dolar seviyesinde olan imalat sanayi ihracatının 2023'te 210 milyar dolara çıkarılması öngörülüyor. Yine yüzde birlerde olan Ar-Ge'ye ayrılan payı, aynı dönemde yüzde 1,8'e çıkaracağız. Araştırmacı sayımız da 112 binden 200 bine yükselecek. Ar-Ge personelimiz ise 154 binden 300 bine yükselecek. Yazılımcı sayımız yeterli değil. Aktif olarak yaklaşık 150 bin yazılımcımız var, bunu da hızla 500 bine çıkarmak hedefindeyiz. Bu doğrultuda yenilikçi eğitim programları hazırlıyoruz.""Kobiler için avantajlı kredilerin verilmesi gerekiyor"



İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş da dünya pazarında var olmanın yolunun katma değeri yüksek ürünler üretmek ve satabilmekten geçtiğine işaret etti.



Ucuz iş gücü ve verimlilikle dünyayla rekabet edilemeyeceğini anlatan Uğurtaş, "Ar-Ge ve inovasyona önem verilmesi gerekiyor. Artık geleneksel sanayi ürünlerimizin yanına teknolojiyi koymak zorundayız. Ne yazık ki teknoloji tüketen ve satın alan bir ülkeyiz. Onun için eğitim ve nitelikli iş gücüne önem vermek zorundayız. Mesleki eğitim çok önemli. Ülkemizde sermaye sıkıntısı var. Kobiler için avantajlı kredilerin verilmesi gerekiyor." diye konuştu.



Toplantıya, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve sanayiciler katıldı.