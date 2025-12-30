Yazılımda yapay zeka krizi: Stanford mezunları bile iş bulamadığını söylüyor

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden mezun olan gençler için bile yazılım mühendisliğinde iş bulmak giderek zorlaşıyor.

Los Angeles Times’ın haberine göre, Stanford Üniversitesi gibi seçkin okullardan mezun bilgisayar bilimcileri, giriş seviyesi pozisyonlara girmekte ciddi güçlük yaşadıklarını söyledi.

Stanford Biyomühendislik Profesörü Jan Liphardt, durumu “Stanford bilgisayar bilimi mezunlarının büyük teknoloji şirketlerinde giriş seviyesi iş bulmakta zorlanması bana gerçekten çılgınca geliyor” diye özetledi. Gazeteye ismini vermeden konuşan bir Stanford öğrencisi ise kampüste “son derece kasvetli bir havanın” hâkim olduğunu söylüyor.

Habere göre yazılım sektöründe yaygınlaşan yeni anlayış şu: Eskiden 10 yazılımcıya ihtiyaç duyan şirketler, artık iki yazılımcı ve bir büyük dil modeli (LLM) ile işlerini yürütebileceklerini düşünüyor.

Palo Alto merkezli yapay zeka girişimi Vectara’nın CEO’su Amr Awadallah da bu görüşü açıkça dile getiriyor:

“Yapay zeka artık en iyi okullardan mezun ortalama bir junior geliştiriciden daha iyi kod yazabiliyor. Artık junior geliştiricilere ihtiyacımız yok.”

YAVAŞLATIYOR MU, HIZLANDIRIYOR MU?

Bu tablo karşısında, bazı mezunlar kendi girişimlerini kurarak risk sermayesinden pay kapmaya çalışıyor, bazıları ise özgeçmişlerini güçlendirmek için yüksek lisans ve doktora gibi akademik yollara sapıyor.

Ancak sahadaki bu karamsar tabloya rağmen, araştırmalar yapay zekanın henüz yazılımcıların yerini almaya hazır olmadığını gösteriyor. Bu yıl yayımlanan bir çalışmaya göre, yazılım geliştiricilerin kod yazarken yapay zeka araçlarını kullanması, beklenenin aksine verimliliği artırmak yerine yüzde 19 oranında yavaşlamaya yol açtı.

Bu sonuç, hem ekonomistlerin hem makine öğrenmesi uzmanlarının hem de geliştiricilerin öngörülerinin tam tersi.

Dahası, işgücü piyasasından gelen veriler de başka bir çelişkiye işaret ediyor. Yatırım şirketi Vanguard’ın raporuna göre, yapay zeka otomasyonuna en açık ilk 100 meslek, ücret artışı ve istihdam büyümesi açısından işgücü piyasasının geri kalanından daha iyi performans sergiliyor. Raporda, mevcut yapay zeka sistemlerinin genel olarak çalışan verimliliğini artırdığı ve işleri daha yüksek katma değerli görevlere kaydırdığı belirtiliyor.

SORUN YAPAY ZEKA MI, SİSTEM Mİ?

Uzmanlara göre bu verimlilik artışının daha geniş bir refaha dönüşmemesi, sorunun yapay zekanın kendisinde değil, onun nasıl kullanıldığını belirleyen ekonomik sistemde olduğunu gösteriyor.

Teknoloji analisti Morten Rand-Hendriksen, “Yapay zeka, insan kapasitesini genişletebilecek bir araç olabilir. Ancak bunun için insan emeğini ve kazanımlarını, hissedar kârının önüne koyan liderlere ve bir ekonomik ortama ihtiyaç var” dedi.