Yemek Sepeti'ndeki erişim sorunu giderildi: Yemek Sepeti çöktü mü?

Sabah saatlerinden itibaren online sipariş platformu Yemek Sepeti'nin internet sitesine ve uygulamasına erişilemiyordu. Saat 13.00 itibariyle siteye ve uygulamaya giriş yapılabiliyor.

Haberler - ntv.com.tr 07.12.2021 - 13:00

Yemek Sepeti'ndeki erişim sorunu giderildi: Yemek Sepeti çöktü mü?

Sipariş vermek isteyen kullanıcılar 'ne erişim sorunu yaşıyordu. Şirketin internet sitesi ve akıllı telefon uygulamalarına giriş yapılamıyordu.

Yemeksepeti.com'da sabah saatlerinde başlayan arızanın şimdilik giderildiği görülüyor. Siteye girişte Teknik Arıza başlığıyla, "Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler" uyarısı kalkmış durumda. 

Yemek Sepeti'nin hem iOS hem Android uygulamasında yaşanan giriş problemi de giderildi.  

Yemeksepeti'nin sitesine girişte çıkan Teknik Arıza uyarısı artık görülmüyor.  Yemeksepeti'nin sitesine girişte çıkan Teknik Arıza uyarısı artık görülmüyor. 

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