Yemek Sepeti'ndeki erişim sorunu giderildi: Yemek Sepeti çöktü mü?

Sipariş vermek isteyen kullanıcılar Yemek Sepeti'ne erişim sorunu yaşıyordu. Şirketin internet sitesi ve akıllı telefon uygulamalarına giriş yapılamıyordu.

Yemeksepeti.com'da sabah saatlerinde başlayan arızanın şimdilik giderildiği görülüyor. Siteye girişte Teknik Arıza başlığıyla, "Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler" uyarısı kalkmış durumda.

Yemek Sepeti'nin hem iOS hem Android uygulamasında yaşanan giriş problemi de giderildi.