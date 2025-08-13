Yeni Alexa distopyaya dönüştü: "Çok reklam, az mahremiyet"

Yapay zeka çağında neredeyse her ürün baştan tasarlanıyor.

Spor uygulamalarından Adobe Photoshop gibi yaratıcı yazılımlara, Google gibi arama motorlarına kadar pek çok platform, üretken yapay zeka entegrasyonuyla yenilendi. Şimdi sıra Amazon’un dijital asistanı Alexa’ya geldi.

11 yıldır kullanımda olan Alexa, “Alexa+” adıyla güncellendi. Yeni versiyon, Alexa’nın veri toplama alışkanlıklarını üretken yapay zeka ile birleştiriyor.

Ancak uzmanlara göre bu yenilik, kullanıcı deneyiminden çok Amazon’un satış stratejisine hizmet ediyor.

"TEKLİF YAĞMURU"

New York Times’ın Hard Fork podcast’inde konuşan gazeteciler Kevin Roose ve Casey Newton, Alexa+ ile yaşadıkları deneyimi paylaştı.

Newton, yeni nesil Echo Show 5 cihazını kullanarak Alexa+’a anında eriştiğini, ancak cihazın sürekli alışveriş önerileri sunduğunu anlattı:

“Dakikada birkaç saniye güzel sanat eserleri gösteriyor, ardından ‘Aspirin ister misin? Kağıt havlu alır mısın?’ gibi sorular soruyordu. 90 dolar verip sürekli dönen bir reklam panosu satın almışım gibi hissettim.”

REKLAMLAR ARTTI

Alexa+’ın daha doğal ses sentezi ve Uber gibi uygulamalarla daha uyumlu çalışması olumlu bulundu.

Ancak internet tarama, alarm kurma ve haber özeti gibi eskiden sorunsuz çalışan işlevlerde sorunlar yaşandığı belirtildi.

Kullanıcılara önerilen “yeni özellikler” ise çoğu zaman reklam çıktı.

Newton, Z kuşağının müzik trendlerini sormak istediğinde Alexa’nın doğrudan Amazon Music aboneliği satmaya çalıştığını söyledi.

MAHREMİYET ENDİŞELERİ

Mart ayında yapılan bir değişiklik nedeniyle Alexa+ artık “Ses Kayıtlarını Gönderme” seçeneğini dikkate almayacak. Bu, Amazon’un kullanıcıların ses verilerini süresiz olarak saklayabileceği anlamına geliyor.

Teknoloji yazarları, Alexa+’ın ardındaki yapay zekanın tam olarak nasıl çalıştığının açıklanmadığını, muhtemelen Amazon’un kendi modelleri ile Claude’un birleşiminden oluştuğunu belirtiyor.

Ancak sistemin tam anlamıyla hazır olmadan piyasaya sürüldüğü düşünülüyor. Asistan bu yüzden kullanıcıları yoğun bir reklam bombardımanına maruz bırakıyor olabilir.

Newton, “Echo ailesi, sadece Amazon'un sitesine para göndermeniz için bir pencere haline gelmiş. Bu cihazlar bana göre değil.”