Yeni anten hizmete açıldı: Mars’tan gelen telefonu duyabilecek güçte

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Batı Avustralya’daki küçük bir kasabada, evrenin derinliklerini keşfetmeye katkı sağlayacak yeni bir derin uzay antenini hizmete açtı.



Başkent Perth’in yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki New Norcia kasabasında kurulan ve “New Norcia 3 (NNO-3)” adı verilen bu anten, ESA’nın dünya genelindeki dördüncü, Avustralya’daki ikinci derin uzay anteni.



Yaklaşık 40 metre yüksekliğinde ve 700 ton ağırlığında olan dev yapı, Güneş Sistemi’ndeki uzay araçlarından artan veri indirme taleplerine yanıt verebilmek için tasarlandı.



ABC News’e göre, ESA Genel Direktörü Josef Aschbacher, açılışta yaptığı açıklamada, “Milyarlarca yıldız ve galaksiyi gözlemliyoruz ve bu da devasa miktarda veri üretiyor. Bu kadar uzak mesafelerden gelen zayıf sinyalleri alabilmek için böylesine büyük bir antene ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.



Aschbacher, NNO-3’ün Mars, Jüpiter, Güneş, asteroitler ve evrenin henüz bilinmeyen bölgelerine yönelik görevleri destekleyeceğini belirterek, “Evrenin yalnızca yüzde 5’ini gözlemleyebiliyoruz. Geri kalan yüzde 95’ini göremiyor ya da ölçemiyoruz. Bu nedenle ‘Euclid’ adını verdiğimiz, karanlık enerji ve karanlık maddeyi inceleyen özel bir görev tasarladık” dedi.



MARS’TAN BAĞLANAN TELEFON



ESA’nın New Norcia istasyonunun işletmesini üstlenen CSIRO’dan Suzy Jackson, antenin sahip olduğu hassas teknolojiyle teorik olarak Mars’tan gelen bir telefon çağrısını bile alabilecek güçte olduğunu söyledi:



“Derin uzaydaki bir uzay aracından gelen sinyaller bize ulaştığında son derece zayıf olur. Biz de önce çok güçlü bir şekilde ‘bağırırız’, ardından da olağanüstü dikkatle dinleriz.”



ESA Yer İstasyonları Mühendisliği Başkanı Mehran Sarkarati de NNO-3’ün Venüs ve Mars gibi gezegenlerden yüksek çözünürlüklü görüntüler, evren haritaları ve bilimsel veriler toplayacağını belirtti.



Ayrıca NNO-3, ESA dışında NASA, Hindistan, Japonya ve diğer uzay ajanslarına da destek sağlayacak.



JÜPİTER’DE YAŞAM ARAYIŞI



Avustralya Uzay Ajansı astronotu Katherine Bennell-Pegg ise antenin bağlanacağı görevlerden biri olan JUICE misyonunun Jüpiter’in buzlu uydularını, yani Güneş Sistemi’nde yaşam olasılığı en yüksek bölgeleri inceleyeceğini aktardı.



“Bu merkez aynı zamanda asteroitleri inceleyen ve Dünya’ya çarpma ihtimaline karşı savunma yöntemleri geliştiren görevlerle de bağlantılı olacak.”

