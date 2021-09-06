Rus internet trolleri ünlü haber sitelerini hedef aldı

İngiltere’de Cardiff Üniversitesi Suç ve Güvenlik Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir çalışma Rusya’nın uluslararası saygın haber kuruluşlarını hedef alan geniş çaplı bir propoganda faaliyeti yürüttüğünü öne sürdü.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'DAKİ ZAFERİNE ODAKLANDILAR



Uzmanlar, haberlerin Rusya yanlısı yorum yapan internet trolleri ve sahte kullanıcı profillerinin 2018’den beri tırmandığını ve son zamanlarda Batı'nın Afganistan'dan çekilmesine odaklandığını söyledi.



Çalışmada yer alan bir örnekte, Taliban'ın Afganistan'daki zaferiyle ilgili bir haberde Rusya yanlısı 2 bin 500 yorumun yer aldığı görüldü.



OKUYUCU YORUMLARI HABER BAŞLIKLARININ ÜRETİLMESİNDE ETKİLİ OLUYOR

Bununla birlikte araştırmacılar, Kabil’in düşüşüyle ilgili ana akım haber sitelerinde yayımlanan, İngiltere ve ABD'deki okuyucu yorumlarının kullanılarak 18 haber başlığının üretildiğini buldu. Bu haberlerin Rusya'nın liberal demokrasinin sonu ve NATO'nun başarısızlığı hakkındaki anlatısını desteklediği görüldü. Ayrıca, Rusya ile ilgili Rus yanlısı veya Batı karşıtı ifadelerin yayınlandığı 242 haber ortaya çıkarıldı.



Bilim insanları, sitelerdeki süren okuyucu yorumlarını analiz etmek için örüntü tanıma tekniklerini kullandı. Bu yorumların, Batılılar arasında Rusya'ya veya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek vermek için yapıldığı öne sürüldü.

ANA AKIM HABER SİTELERİNİN ÇOK BÜYÜK GÜVENLİK AÇIKLARI VAR



Çalışmanın yazarlarından Prof. Dr. Martin Innes, söz konusu propogandanın, sosyal medya sitelerinin etki kampanyalarını tespit etmek için daha fazla kaynak ayırmasına rağmen, geleneksel ana akım sitelerin, insanların birden fazla, sahte kimlik oluşturmasını engellemek için daha az güvenlik önlemine sahip olması gerçeğinden yararlandığını söyledi.



BİR HESAP 69 KEZ KONUM, 549 KEZ İSİM DEĞİŞTİRDİ



Geçen Haziran'da oluşturulduğundan bu yana bir hesabın 69 kez konum ve 549 kez ad değiştirdiği bulundu.

DEZENFORMASYON YALNIZCA SOSYAL MEDYA İLE SINIRLI DEĞİL

Innes, "Etki operasyonlarını sadece Twitter ve Facebook ve benzerlerinde sahte sosyal medya hesaplarının kullanımı etrafında dönme olarak düşünme eğilimi var. Bu araştırmadaki en önemli bulgumuz, diğer medya türlerinin endüstriyel ölçekte nasıl manipüle edildiğini göstermek” diye konuştu.

Öte yandan, kullanıcıların yorumlara oy vermesine izin veren bazı haber sitelerinde, Kremlin yanlısı yorumların alışılmadık derecede yüksek sayıda "olumlu oy" aldığı aktarıldı. Bununla birlikte, Rusya, propaganda ve yanlış bilgilendirme operasyonlarına dahil olduğunu sürekli olarak reddetti.



Son olarak çalışma, Cardiff Üniversitesi Suç ve Güvenlik Araştırma Enstitüsü'ndeki Açık Kaynak İletişim Analitiği Araştırma programı tarafından üstlenildi ve İngiltere Dış Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi tarafından finanse edildi.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU: 50 TL'LİK HALI İZDİHAMI