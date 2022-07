Yeni araştırma: Uzayda çalışma astronotlar üzerinde yıkıcı etkiye sahip

Uzay ortamındaki yer çekimi eksikliği, ayakta durma ve yürüme söz konusu olduğunda, bacaklardaki baskıyı azaltıyor.



Konuyla ilgili yapılan araştırmalar, astronotların uzayda geçirdikleri her ay için kemik yoğunluğunun yüzde 1 ila 2'sini kaybettiğini göstermişti.



Astronotların ayakları tekrar yere bastıktan sonra nasıl iyileştiğini öğrenmek için, yapılan yeni bir çalışmada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kaldıkları süre öncesinde, sırasında ve sonrasında 17 astronotun bilekleri ve ayak bilekleri tarandı.



Kanada'daki Calgary Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı ve McCaig Kemik ve Eklem Sağlığı Enstitüsü'nün direktörü Steven Boyd, astronotların kaybettiği kemik yoğunluğunun, Dünya'ya geri döndüklerinde birkaç on yıl içinde kaybedeceklerine eşdeğer olduğunu söyledi.



Araştırmacılar, dokuz astronotun kaval kemiği yoğunluğunun Dünya'da bir yıl geçmesine rağmen tam olarak iyileşmediğini ve hala yaklaşık on yıllık kemik kütlesinden yoksun olduğunu buldu.



ISS'de dört ila yedi ay arasında değişen en uzun görevlere giden astronotlar, iyileşmeleri en yavaş olanlar oldu.



Boyd, "Uzayda ne kadar uzun süre kalırsanız, o kadar çok kemik kaybedersiniz" dedi.



MARS GÖREVLERİ İÇİN EN BÜYÜK TEHDİTLERDEN BİRİ



Boyd , astronotların uzayda yıllar geçirmeleri gereken Mars misyonlar için bu durumun "büyük bir endişe" olduğunu söyledi .



"Zamanla daha da kötüleşmeye devam edecek mi? Bilmiyoruz. Bir süre sonra sabit bir duruma gelmemiz mümkün veya kemik kaybetmeye devam etmemiz mümkün. Ama geriye hiçbir şey kalmayana kadar onu kaybetmeye devam edeceğimizi hayal edemiyorum."



Bir 2020 modelleme çalışması, Mars'a yapılacak üç yıllık bir uzay uçuşu boyunca astronotların yüzde 33'ünün osteoporoz (kemik erimesi) riski altında olacağını öngördü.



Boyd, ISS'de en az bir yıl geçiren astronotlar üzerinde şu anda yürütülen araştırmalardan bazı yanıtların gelebileceğini söyledi.