Yeni Assassin’s Creed oyunu resmileşti

Oyun severlerin merakla beklediği haber geldi. Yapımcı firma Ubisoft, Assassin’s Creed serisinin yeni oyunu olacak Assassin’s Creed: Valhalla'yı resmi olarak duyurdu.



The Verge’de yer alan habere göre, Viking çağında geçecek olan yeni oyun, orijinal serinin birkaç yüzyıl öncesini konu alacak.



Aynı habere göre, dokuzuncu ve on birinci yüzyıllar arasında yaşanan Viking Çağı, orijinal Assassin's Creed döneminden 100 ile 400 yıl öncesini kapsıyacak.



Gelenilk bilgilere bakılırsa orijinal serilerde görmeye alışkın olduğumuz Suikastçı Kardeşliği ve Tapınak Şövalyeleri’nin yükseliş hikayesinin eksik parçaları da yeni oyun ile netlik kazanmış olacak.



Assassin's Creed: Valhalla, 2018’de yayınlanan Assassin's Creed Odyssey’den sonra serinin yayınlanan ilk oyunu olacak.



Yapımcı firma oyuna ait ilk fragmanı bugün oyun severlerin beğenisine sunacak.

