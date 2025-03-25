Yeni bir araştırmaya göre ChatGPT yalnızlığı artırabilir

OpenAI ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından ortaklaşa yapılan bir çalışmaya göre ChatGPT gibi sohbet robotlarıyla aktif etkileşim, yalnızlık hissinin artmasına ve sosyalleşmenin azalmasına neden olabilir.



Çalışmanın bir parçası olarak, yaklaşık bin katılımcı bir ay boyunca ChatGPT ile günde en az beş dakika yazılı veya sesli olarak etkileşimde bulundu.



Sonuçlar, duygusal olarak bağlı olma eğiliminde olan ve sohbet robotuna oldukça güvenen kullanıcıların ChatGPT'ye karşı artan yalnızlık ve bağımlılık duygularını bildirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösterdi.



Çalışma ayrıca kullanıcıların sadece küçük bir kısmının chatbotu duygusal olarak renklendirilmiş iletişim için kullandığını ortaya koydu.



OpenAI daha önce ABD'ye Çin'in DeepSeek şirketi tarafından yapay zeka modellerinin kullanımının yasaklanması çağrısında bulunmuştu.



Şirket ayrıca sanatsal düzyazı oluşturmak için bir sinir ağı tanıttı ve ChatGPT'ye Sora video oluşturucuyu eklemeyi planlıyor.