Yeni bir dil gelişiyor: Bakışlarla konuşmak mümkün

Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden bilim insanları, kelimelere ihtiyaç duymadan taleplerimizi nasıl iletebileceğimizi ortaya koyan yeni bir çalışmaya imza attı.



Araştırmaya göre, bir nesneye bakmak, ardından bir kişiye göz teması kurup yeniden aynı nesneye dönmek; en etkili “yardım isteği” ifadesi olarak algılanıyor.



Bu bakış dizilimi, özellikle sosyal ortamlarda ya da yüksek sesli, sözlü iletişimin zor olduğu alanlarda güçlü bir iletişim aracı olabilir. Uzmanlar, bu yöntemin sıkıcı bir akşam yemeğinden çıkmak istediğinizi ya da içeceğinizin doldurulmasını arzuladığınızı karşı tarafa sessizce anlatmak için kullanılabileceğini belirtiyor.

137 KİŞİ ÜZERİNDE TEST EDİLDİ



Çalışmanın başyazarı Dr. Nathan Caruana, “Bir kişinin size ne kadar sık baktığı değil, bakışlarının bağlamı bu davranışın anlamlı ve iletişimsel olup olmadığını belirliyor” ifadelerini kullandı.



Araştırmada, 137 kişiye sanal bir partnerle blok yerleştirme görevi verildi. Katılımcılardan, bir nesnenin sadece incelenip incelenmediğini mi yoksa açıkça istenip istenmediğini mi anlamaları istendi. En hızlı ve en doğru yanıtlar, göz temasının iki nesneye yönelik bakış arasında gerçekleştiği senaryolarda geldi.



SPOR, ASKERİYE VE GÜRÜLTÜLÜ ORTAMLAR



Araştırmacılar, söz konusu bakış tekniğinin spor müsabakalarında, askeri operasyonlarda ya da gürültülü iş yerlerinde sözsüz iletişim eğitimine katkı sağlayabileceğini vurguladı.



Ayrıca, görsel ipuçlarına daha çok ihtiyaç duyan işitme engelliler ya da otizmli bireyler için de önemli bir destek aracı olabileceği belirtildi.