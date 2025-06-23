Yeni bir kan grubu keşfedildi: Kendisiyle uyumlu tek insan yine kendisi

Fransa'nın Kan Tedarik Ajansı, Karayipler'deki Guadeloupe adasından bir Fransız kadının, "Gwada negatif" diye adlandırılan yeni bir kan grubunun bilinen tek taşıyıcısı olduğunu duyurdu.



Fransız kuruluş cuma günü yaptığı açıklamada, araştırmacıların ameliyat öncesi rutin testlerden geçmiş olan söz konusu hastadan kan örneğini tam 15 yıl önce aldığını, keşfin yıllar sonra yapılabildiğini belirtti.



Kurum, sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'deki gönderide, "Dünyadaki 48. kan grubu sistemini keşfettik!" ifadelerine yer verdi:



"Bu keşif haziran ayı başında Milano'da Uluslararası Kan Transfüzyon Derneği (ISBT) tarafından resmen tanındı."



Söz konusu bilimsel dernek şimdiye kadar 47 kan grubu sistemini tanımıştı.

SIRA DIŞI ANTİKOR

Keşif ekibinden Thierry Peyrard, AFP'ye verdiği röportajda, hastada ilk kez 2011'de "çok sıra dışı" bir antikor bulunduğunu söyledi. Bilim insanına göre o dönemdeki kaynaklar bu örneğin daha derinlemesine araştırılmasına olanak tanımamıştı.



Peyrard, bilim insanlarının 2019'da genetik bir mutasyonu ortaya çıkaran "yüksek verimli DNA dizilimi" keşfi sayesinde nihayet bu gizemi çözebildiklerini aktardı.

KENDİSİYLE UYUMLU TEK İNSAN YİNE KENDİSİ

Peyrard, o dönemde Paris'te yaşayan 54 yaşındaki hastada, ameliyat öncesi rutin testler yapılırken daha önce bilinmeyen antikora rastlandığını belirterek şöyle ekledi:



"Bu kadın şüphesiz dünyada bilinen tek vaka. Dünyada kendisiyle uyumlu tek insan odur."



Kadının kan grubunu, mutasyona uğramış gene sahip olan anne ve babasından aldığı düşünülüyor.



Standart "AB0" kan grubu sistemi ilk olarak 1900'lerin başında tanımlanmıştı. DNA dizilimi sayesinde son yıllarda yeni kan gruplarının keşfi hız kazandı.



Peyrard ve meslektaşları şimdi aynı kan grubuna sahip başka kişileri bulmayı umuyor.