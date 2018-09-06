Dijitalleşen dünyada bir günde milyonlarca bağlantı kuruluyor. Bu bağlantılar insanlar, cihazlar, işler, veriler ve süreçler arasında kuruluyor. İlginç şeyler oluyor bu ilginçlikler nesneler arasında, insanlarla insanlar arasında, insanlarla nesneler arasında kuruluyor. Geleneksel bağlantıların yerini dijital ekonominin bel kemiği olan hiper bağlantılar alıyor.



Tüketici (B2C) de, endüstriyel (B2B) müşteri de, kendisi için en uygun zaman, yer ve koşulda ürün ve hizmet almak istiyor. Müşteriler, kesintiye uğramadan, çok kanal seçeneği (online mağaza, uygulama vs.) ile, doğrudan ve kişiselleştirilmiş deneyimlerle, markalarla etkileşim kurmayı tercih ediyorlar.



Dijital ekonomi sayesinde, 2025’li yıllarda ABD gibi merkezi üretim veya Çin gibi belli başlı üretim yerleri yerine, yerel üretimin %47’lere çıkması ve girişimcilik maliyetinin %90 azalması bekleniyor.



Dünyada ilk ve tek altına dayalı harcama sistemi olan Altın Cüzdan’ın yaratıcı ve yöneticileri Dr. Aziz Saka ve Sunay Derinbay, Rusya Devlet Başkanı tarafından, Moskova State Üniversitesi’nin yürüttüğü Dijital Ekonomi projesinde, Türkiye Ekonomisinin Dijital Dönüşümü Komisyonu’nun Başkanı olarak çalışmalara başladı.



Dr. Aziz Saka, yeni dijital ekonomi modelini; devletlerin katkıları ile ürün ve hizmetler için gerekli olan kaynak, yeni iş ve pazar modelleri sağlayan küresel bir sanal platform olarak tanımlıyor.



Dr. Aziz Saka

Rusya bu projeye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Telekom ve Kitle İletişim Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Rusya Analitik Merkezi Hükümeti yanı sıra Rostec, Roscosmos gibi Rusya’nın dev şirketleri, önde gelen teknik üniversiteleri ve başlıca bilim merkezlerinin katkıları ve işbirlikleri ile geçiyor.



Ülkemizin mevcut üniversiteleri, kapımızı zorlayan dijital ekonomiye geçiş döneminde, bu yeni tip ekonominin teknik alt yapısını hazırlayarak geliştirebilecek ve uygulamaya geçirerek yaygınlaşmasını sağlayabilecek uzmanlar yetiştirmeye son derece elverişli…



Dijital ekonomide üretim istikrarını sağlamak kadar yeni ödeme biçimlerinin kurgulanması da önem kazanıyor.



Bu sistemin Türkiye’ye entegrasyonunu sağlamak için seçilecek uzmanlara ‘Dijital Teknolojiler, inovasyonlar ve Yönetim Enstitüsü’nde 1 yıllık bir eğitim verilecek.



Global şirketler “gönüllü bulut” modeli ile satılan ürün ve hizmetlerin sürekliliği ile hiç bir pazarlama masrafı yapmadan, sadece üretim aşamasında %5-10 gibi bir ön ödeme yaparak %100 oranında bir gelir elde edecek.



Oluşan yeni koşullarda, küresel endüstriyel ekosistem platformunun operatörü hiç bir kısıtlama altında kalmadan tercihini kullanan tüketici olacak. Diğer bir deyişle, bu yeni şartlarda üretimin gerçek bir üretim olduğu yeni bir iklim oluşacak. Endüstriler arasındaki sınırlar yavaş yavaş ortadan kalkacak. Tüketici hakları, yaygınlaştırılmış standart tanımlamaları, kuralları ve metodolojileri ile ekosistemler üzerinden korunacak. Satışlar bireysel olarak endüstriyel ekosistemler üzerinden yapılacak ve ne depolara ihtiyaç olacak ne de elde satılamayan ürün kalacak.



BU SİSTEMDE ÜYE ÜLKELER İÇİN AVANTAJLAR NELERDİR?



Yeni düzene geçerken harcanacak olan bütçenin ekonomik olması ve daha sonra ek bir devlet yatırımına ihtiyaç olmaması. Yüksek teknoloji ihracatının artması. İthalatın ikamesinin sağlanması, ticari aktiviteleri teşvik etmesi, profesyonellerin bağımsız hareketliliklerinin sağlanması, uzaktan işçiliğin yaygınlaşması ile endüstriyel merkezlere göçlerin azalması, üye ülkeler için küresel kaynaklara ulaşmanın kolaylaşması, gereksiz ödemelerin ve aracıların ortadan kalkması ile ülke ekonomisinin gelirinin artarak kişi başı milli hasılanın yükselmesi ve ekonominin saydamlaşması ve yer darlığından buraya yazılamayan birçok avantajı olacak.



BU SİSTEMİN İŞLETMELER İÇİN AVANTAJLARI NELERDİR?



En başta maddi kaynaklarının kullanımında tasarruf yapacaklar. Kolaylıkla işbirliklerine girebilecekler, ortaklar bulabilecekler, son kullanıcıya kolayca ulaşabilecekler.

Ham madde bulmak için tedarikçi zincirlerine ihtiyaç duymayacak, aracılardan kurtulacaklar. Bir işe başlamak istediklerinde önlerine çıkan engeller azalacak. Yeni ürün ve teknolojileri çabuk öğrenecekler, endüstriyel internet ve ağ bazlı fikir üretimi geliştirecekler. Akıllı fabrikalar kuracak ve ağ bazlı üretim yapacaklar. Yeni ürünler geliştirecek ve belirgin şekilde üretim süresini kısaltacak yeni üretim modellerine geçecekler.



Üniversiteler gerçek bir ekonomi projesi içerisinde yer aldıkları için işverenin ve ekonominin ihtiyacı olan uzmanları yetiştirecekler, proje ortakları ile en iyi küresel tecrübeyi yaşayacaklar, ağ üzerinde küresel uygulamalara sorunsuz ulaşabilecekler, tecrübe edinebilecekler, gerçek ticaretin içinde mühendislik yeteneklerini geliştirecekler, yüksek teknoloji ekipmanlara ve uluslararası yeniliklere katılmaya hızlı reaksiyon gösterebilecekler.



Ama en önemlisi halk yani tüketiciler daha güvenli daha ucuz ürünlere daha kolay ulaşabilecekleri gibi, uzun vadeli işlere grime potansiyelleri artarak çok daha kaliteli bir yaşama kavuşacak.



Doların son dönemlerde TL karşısında artışının ülkemizin her bir vatandaşına verdiği zararların boyutları inkâr edilemez seviyelere ulaştı. Bu konu üzerinde düşünen, araştıran yorum yapan çok değerli birçok uzmanımız var ve medyada sürekli bu uzmanlarımız görüşlerini, yorumlarını aktarıyorlar. Biz yorumları yine onlara bırakmayı tercih ediyoruz ve uzun yıllardır bu nedenlerin hiç değilse bir kısmını ortadan kaldırmak için elimizden geldiğince çabalıyoruz. Altın Cüzdan’ı başlatmamızın temel nedeni de budur.



ALTIN CÜZDAN NEDİR?

www.altincuzdan.com altın temelli bir elektronik cüzdan, harcama ve transfer sistemidir, gerek altın yatırımı yapmakta gerek altın temelli harcama yapmakta kullanılır, cüzdan sahipleri arasında hızlı ve güvenilir bir transfer aracıdır. Altın Cüzdan fiziksel karşılığı olması nedeni ile kur riskine daha az duyarlıdır. İslami Finans gereklerine tam uyumlu olup, katılım bankacılığı araçları ve işleyişine de uyumlu olması nedeniyle tüm dünyanın güvenle ve kolaylıkla kullanabileceği bir sistemdir.



Altın Cüzdan geliştirmiş olduğu sanal ve ön ödemeli ALTIN KART üyelik kartı sayesinde, ALTIN ile alışveriş yapılabilmesini sağlamaktadır. Böylece özellikle ithal ürünlerde uygulanan dövize duyarlı farklılıklardan ötürü oluşan enflasyonu ortadan kaldıran bir ödeme sistemidir.

