Yeni iPhone modelinde alarm zilleri: Kullanıcıların sadece yüzde 2’si ilgi gösterdi

Apple’ın yeni iPhone 17 serisi piyasaya çıkalı yalnızca birkaç hafta oldu, ancak ilk satış verileri tüketici tercihleri hakkında çarpıcı bir tablo ortaya koydu: Kullanıcılar ince Air modelini atlarken, Pro modellerine talep yüksek.



JPMorgan’ın araştırmasına göre, alıcıların yüzde 72’si iPhone 17 Pro veya Pro Max modellerini tercih etti. Bu oran geçen yıl iPhone 16 serisinde yüzde 64’tü.



En çok tercih edilen cihaz iPhone 17 Pro Max (yüzde 33), ardından iPhone 17 Pro (yüzde 22) ve standart iPhone 17 (yüzde 20) oldu.

Buna karşılık, Apple’ın bu yıl “Plus” modelinin yerine çıkardığı son derece ince iPhone Air, bekleneni veremedi. ABD ve Çin’de yalnızca yüzde 2 oranında tercih edildi ve ilk beş model arasına bile giremedi.



NEDEN PRO TERCİH EDİLDİ?



Uzmanlara göre tüketiciler, orta segmentte konumlandırılan iPhone Air’in “ne Pro kadar güçlü, ne de standart model kadar ekonomik” olması nedeniyle cihaza yeterli değer göstermedi.



Pro modellerin performans ve özellik avantajları belirleyici olurken, fiyat/performans arayan kullanıcılar standart iPhone 17’yi tercih ediyor.



GENEL İLGİ ARTTI



Genel ilgi de geçen yıla kıyasla artmış durumda. ABD’de katılımcıların yüzde 71’i 2025’te yeni bir iPhone almayı planladığını söyledi; bu oran 2024’te yüzde 68, 2023’te ise yüzde 63’tü. Çin’de ise talep daha da güçlü; katılımcıların yüzde 90’ı almayı düşünüyor.



Mevcut iPhone sahipleri arasında yükseltme yapmak isteyenlerin yüzde 73’ü Pro modellerine yönelmiş durumda. Android’den iOS’a geçiş yapanların da yaklaşık yüzde 70’i Pro veya Pro Max almak istiyor.



APPLE’IN STRATEJİSİ



Araştırma sonuçları, Apple’ın Pro’yu ana amiral gemisi olarak konumlandırma stratejisinin başarılı olduğunu gösteriyor. Üst segment cihazlara artan talep, şirketin ortalama satış fiyatını ve kâr marjlarını yükseltiyor.



Ancak iPhone Air’in hayal kırıklığı yaratan performansı, Apple’ın orta segment telefonlara dair stratejisini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini düşündürüyor.