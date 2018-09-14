Geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen IFA 2018’de şirketin katlanabilir bir akıllı telefon telefon çıkarma hazırlığında olduğunu açıklayan Huawei’nin CEO’su bu konu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

BİLGİSAYARLARIN YERİNİ ALACAK



CEO Richard Yu’a göre (47), katlanabilir telefonlar, gelecek yıllarda bilgisayarların yerini alma potansiyeline sahip. Zira Yu‘ya göre insanların hala bilgisayar kullanmayı bırakmamalarının en büyük nedenlerinden biri, akıllı telefonların ekran boyutlarının bunun için uygun boyuta gelememiş olması.



BİR YIL DAHA BEKLEYİN



Alman Welt gazetesine konuşan 47 yaşındaki CEO, gelen soru üzerine Huawei'nin zaten böyle bir cihaz üzerinde çalıştığını ve kullanıcıların bu cihaz için bir yıl daha beklemek zorunda kalmayacaklarını açıkladı.



APPLE VE SAMSUNG DA ‘KATLNABİLİR TELEFON’ İÇİN MESAİDE



Ancak bu teknoloji üzerine mesai harcayan tek şirket Huawei değil. İçinde bulunduğumuz ayın ilk günlerinde bu konu hakkında bir açıklama yapan Samsung’un CEO’su DJ Koh, yaptığı açıklama ile Samsung’un katlanabilir telefonu için ilk kez tarih vermişti.



ABD’li CNBC’ye konuşan DJ Koh, Kasım ayında düzenlenecek olan Samsung Geliştirici Konferansı‘nda Samsung katlanabilir telefonun ilk kez tanıtılacağını açıklamıştı.



Apple'ın geçtğimiz dönemde basına sızan patent görseli

APPLE'IN PATENTİ SIZMIŞTI

Geçtiğimiz dönemde Apple’ın katlanabilir akıllı telefon modeli için aldığı patente ait olan görselde basına sızmıştı. Ancak Samsung’un aksine Apple’ın bu modeli ile ilgili bir tarih açıklaması bulunmuyor.

"AKILSIZ TELEFON"LARIN SATIŞLARI ARTTI