Apple iPod touch artık hiç olmadığı kadar güçlü. 2015 yılında yayınlanan altıncı nesil iPod touch ile birlikte Apple uzun süren sessizliğini bozarken, yeni cihazını Türkiye'de satışa sunmuş durumda. Apple'ın A10 Fusion işlemcisinden güç alan cihazın 4 inç'lik retina ekranı bulunuyor. 6.1 mm inceliğinde olan ve ağırlığı 88 gramı geçmeyen cihaz, 1136x640 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.



Yeni iPod touch modelinde 8 MP arka kamera bulunurken, ön yüzde ise 1.2 MP ön kamera kullanılıyor. Arka kamera ile saniyede 30 kare 1080p HD video çekimi mümkün hale gelirken, ön kamera ile de 720p HD video kaydı alabilmek mümkün.



Apple Music ile, aboneler 50 milyondan fazla şarkı içeren bir kataloğa, binlerce çalma listesine, Beats 1 radyo istasyonuna ve dünyanın en iyi müzik uzmanlarının günlük editoryal seçimlerine erişebiliyor. Aboneler kendi çalma listelerini oluşturabilir, müzik videoları izleyebilir, istek üzerine favori sanatçılarının özel Beats 1 programlarını dinleyebilir ve arkadaşlarıyla müzik paylaşabilirler. Şimdi 100’den fazla ülkede kullanılabilen Apple Music, şimdiye kadarki en kapsamlı müzik deneyimini sunuyor.



Yeni iPod touch; oyunlar, eğitim ve internette gezinme için eğlenceli ve üretken AR deneyimleri de sağlıyor. AR, yeni iPod touch’ın uyuncak veya heykel gibi 3 boyutlu nesneleri sihirli bir şekilde canlandırmasını mümkün kılan, belirli bir yere ve görüntü algılamaya bağlı paylaşılan AR, kalıcı AR gibi yeni özelliklerle de dikkat çekiyor.



Apple'ın oyun platformu Arcade'i de destekleyen iPod touch ile 100'ün üzerinde oyuna da erişebilmek mümkün. 32 GB, 128 GB ve 256 GB depolama hafızası seçenekleri sunan yeni iPod touch'un fiyatları da belli oldu. Buna göre cihazın 32 GB'lık sürümünü alacakların 1599 TL ödemesi gerekirken, 128 GB'lık modelin fiyatı 2499 TL, 256 GB'lık modelin ise 3399 TL fiyat etiketi bulunuyor.