Apple macOS Mojave’nin ön gösterimini gerçekleştirdi. macOS Mojave’deki yeni Karanlık Modu, kullanıcı içeriklerini odak noktasına getiren etkileyici ve yeni bir görünümle masaüstünde dönüşüm yaratıyor. Yeni Stacks özelliği, dosyaları otomatik olarak düzenli gruplar halinde toplayarak karışık masaüstlerini organize ediyor. News, Borsa, Sesli Notlar ve Ev gibi yakından tanıdığınız iOS uygulamaları, şimdi ilk kez Mac’e geliyor.

FaceTime şimdi grup arama desteği sağlıyor. Mac App Store ise zengin editoryal içeriklere sahip yepyeni bir tasarımla geliyor ve Microsoft, Adobe ve diğer önemli geliştiricilerin imzasını taşıyan uygulamaları da sunuyor.



Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, “macOS Mojave, tüketicilerden profesyonellere kadar çok geniş bir Mac kullanıcıları kitlesi için güçlü ve yeni özellikler sunan önemli bir güncelleme,” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Karanlık Modu macOS’a içeriklerinizi ön plana ve merkeze alan yeni ve etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Yakından tanıdığınız iOS uygulamaları ilk kez Mac’e geliyor ve yeniden tasarlanan Mac App Store, yeni uygulamalar bulmayı her zamankinden daha kolay ve daha eğlenceli hale getiriyor.”



KARANLIK MODU



macOS Mojave kullanıcıları, masaüstünün görünümünü karartılmış bir renk düzenine dönüştürmek için Karanlık Modu’na geçerek kullanıcı içeriğini odak noktasına getirip kontrollerin arka planda kalmasını sağlayabiliyorlar. Kullanıcılar açık ve koyu renkli masaüstü arasında geçiş yapabiliyor, Mail, Mesajlar, Harita, Takvim ve Fotoğraflar gibi yerleşik Mac uygulamalarında Karanlık Modu tasarımlarından yararlanabiliyorlar. macOS Mojave ayrıca masaüstü resmini günün saatine uygun şekilde otomatik olarak değiştiren yeni bir Dinamik Masaüstü özelliğine sahip. Geliştiricilerin Karanlık Modu kendi uygulamalarında kullanabilmeleri için bir API bulunuyor.



MASAÜSTÜ VE FİNDER



Masaüstü için sunulan Stacks özelliği, dosyaları dosya türüne göre düzenli gruplar halinde toplayarak en karışık masaüstlerinin bile organize edilmesini sağlıyor. Kullanıcılar Stacks'lerini özelleştirerek tarih ve etiketler gibi diğer dosya özelliklerine göre sıralayabiliyorlar. Kapsamlı şekilde güncellenen Finder ise, macOS Mojave’de kullanıcıların dosyalara görsel olarak göz atmalarına olanak tanıyan yepyeni Galeri Görünümü ile geliyor. Önizleme Bölmesi şimdi bir dosyanın tüm meta verilerini göstererek ortam varlıklarının yönetilmesini kolaylaştırıyor. Hızlı Eylemler kullanıcıların doğrudan Finder’dan PDF oluşturmalarını, PDF’leri parolayla korumalarını ve dosyalarda özel Automator İşlemleri çalıştırmalarını sağlıyor. Quick Look, bir dosyanın hızlı ve tam boy önizlemesini sunarak kullanıcıların herhangi bir uygulamayı açmadan görüntüleri döndürüp kırpmalarına, PDF’leri işaretlemelerine, video ve ses kliplerini kesmelerine imkan tanıyor.



NEWS, BORSA, SESLİ NOTLAR VE EV



macOS Mojave ile birlikte News, Borsa, Sesli Notlar ve Ev gibi kullanışlı uygulamalar ilk kez Mac’e geliyor. News uygulaması haberlerin, fotoğrafların ve videoların Mac ekranında mükemmel görünmesini ve kullanıcıların en sevdikleri yayınları tek bir uygulamadan takip edebilmelerini sağlıyor. Ev uygulaması sayesinde, Mac kullanıcıları HomeKit özellikli aksesuarlarını kontrol ederek bilgisayarlarından bir adım bile uzaklaşmadan ışıklarını açıp kapatabiliyor veya termostatı ayarlayabiliyorlar. Sesli Notlar, kişisel notları, dersleri, toplantıları, görüşmeleri ve şarkı fikirlerini kaydedip tümüne iPhone, iPad veya Mac’ten erişmeyi kolaylaştırıyor. Borsa, piyasaya özel haber derlemelerinin yanı sıra alıntılar ve interaktif tablolar içeren eksiksiz ve kişiselleştirilmiş bir izleme listesi sunuyor.



GROUP FACETİME



Group FaceTime özelliği, aynı anda birden çok kişiyle sohbet etmeyi kolaylaştırıyor. Kullanıcılar istedikleri zaman katılımcı ekleyebiliyor, etkin olmaya devam eden konuşmalara daha sonra katılabiliyor, bir iPhone, iPad veya Mac’ten görüntülü veya sesli aramayı kullanarak katılmayı tercih edebiliyor, hatta Apple Watch’tan sesli FaceTime’ı kullanarak grup aramalarına katılabiliyorlar.



YEPYENİ MAC APP STORE



2011’de kullanıma sunulmasından bu yana kullanıcıların Mac için yazılım indirme ve yükleme biçiminde ciddi bir değişim yaratan Mac App Store, bugün de dünya çapındaki Mac uygulamalarını kapsayan en büyük katalog olma özelliğini koruyor. macOS Mojave’de Mac App Store, yeni bir görünüm ve doğru Mac uygulamasını bulmayı kolaylaştıran zengin editoryal içeriklerle yepyeni bir tasarıma kavuşuyor. Yeni tasarımdaki Keşfedin sekmesinde yeni ve güncellenmiş uygulamalar ön plana çıkarılırken Yaratıcılık, İş, Oyun ve Geliştiricilik kategorilerine yönelik sekmeler kullanıcıların belirli bir projeye veya amaca uygun uygulamalara ulaşmalarına yardımcı oluyor. Microsoft’tan Office ve Adobe’den Lightroom CC gibi en iyi geliştiricilerin imzasını taşıyan çeşitli uygulamalar da yakında Mac App Store’da kullanıcılarla buluşacak. Her zamanki gibi, kullanıcılar Mac App Store’daki uygulamaları Apple’ın güvenlik ve emniyet açısından onayladığından emin olarak indirebilirler. Yeni Mac App Store hakkında daha fazla bilgi için [Newsroom kenar çubuğu bağlantısını ekleyin] adresini ziyaret edin.



GİZLİLİK VE GÜVENLİK



Tüm Apple yazılım güncellemelerinde olduğu gibi, macOS Mojave’de de geliştirilmiş gizlilik ve güvenlik en önemli önceliklerden bir tanesi. Safari’deki gelişmiş Akıllı Takip Koruması, sosyal medyadaki “Beğen” veya “Paylaş” düğmelerinin ve yorum araç takımlarının kullanıcıları izinsiz bir şekilde takip etmelerini engelliyor. Safari ayrıca kullanıcılar internette gezinirken basitleştirilmiş sistem bilgileri sunarak kullanıcıların sistem yapılandırmasına göre takip edilmelerini önlüyor. Bunların yanı sıra Safari, kullanıcı yeni online hesaplar oluşturduğunda otomatik olarak güçlü parolalar oluşturuyor, bu parolaları otomatik olarak doldurup saklıyor ve kullanıcıların değiştirmesi için tekrar kullanılan parolaları vurguluyor. Yeni veri koruma özelliklerine göre, uygulamaların Mac’in kamerasını veya mikrofonunu kullanmak ya da Mail geçmişi ve Mesajlar veritabanı gibi kişisel verilere erişmek için kullanıcıdan izin almaları gerekiyor.



MAC UYGULAMALARI İÇİN GELİŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ ÖN GÖSTERİMİ



News, Borsa, Sesli Notlar ve Ev uygulamaları, macOS’a uyarlanan iOS çerçevelerinin kullanılması sayesinde Mac’e geldi. 2019’un sonundan itibaren bu ek çerçeveler geliştiricilerin iOS uygulamalarını macOS’a getirmelerini kolaylaştırarak geliştiricilere yepyeni fırsatlar sunacak ve Mac kullanıcılarına yönelik daha fazla uygulamanın oluşturulmasını sağlayacak.



DİĞER YENİ ÖZELLİKLER



— Ekran Görüntüleri, her ekran görüntüsü seçeneğine kolay erişim olanağı sunan yeni ekran kontrolleri ve yeni video kayıt özellikleri ile birlikte geliyor. Kolaylaştırılmış iş akışı, masaüstünde karmaşaya neden olmadan ekran görüntülerinin kolayca paylaşılmasını sağlıyor.



— Continuity Camera, Mac kullanıcılarının yakında bulunan iPhone veya iPad’leriyle çektikleri bir resmi veya taradıkları bir belgeyi anında Mac’lerinde görmelerine imkan veriyor.



— Şimdi Finder, Quick Look ve Ekran Görüntüleri’nde entegre olarak bulunan İşaretleme araçları, içeriklere yorum eklemeyi ve bunları başkalarıyla paylaşmayı hızlı ve verimli hale getiriyor.