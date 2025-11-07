Yeni Nesil Search Recommendation Zirvesi
07.11.2025 12:20
NTV - Haber Merkezi
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Yeni Nesil Search Recommendation – Related Digital x Prime Solutions lansmanı, dijital pazarlama sektörünün gündemine damgasını vurdu. Türkiye'nin önde gelen e-ticaret markaları, sektörün tanınmış isimleri ve pazarlamanın karar vericileri bu özel buluşmada bir araya gelerek geleceğin arama ve öneri deneyimlerini yakından keşfettiler.
Stratejik İş Birliği: Dijital Deneyimde Yeni Bir Dönem
Etkinliğin en önemli gündem maddesi, Related Digital ve Prime Solutions arasında kurulan stratejik iş birliği oldu. İki markanın uzmanlık alanlarını bir araya getiren bu güçlü ortaklık, arama ve öneri deneyimlerinde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. İş birliği kapsamında geliştirilen Yeni Nesil Search Recommendation, markaların müşterilerine daha kişiselleştirilmiş, veriye dayalı ve etkili bir dijital deneyim sunmalarını mümkün kılacak. Modül, müşterilerin online alışveriş sırasında arama süreçlerini kolaylaştırıp hızlandırıyor; kullanıcı davranışlarını analiz ederek onlara yeni ürün ve markalar öneriyor. Bu sayede markalar için çapraz satış ve upsell fırsatları artıyor.
Sunumlarda iş birliğinin getirdiği teknik kabiliyetler ve markalara sunacağı stratejik fırsatlar detaylı şekilde ele alındı. Lansmanda, bu ortaklığın sektöre kazandıracağı yenilikler ve markalara yaratacağı uzun vadeli değer vurgulandı.
Gecenin bir diğer öne çıkan noktası ise “Dijital Pazarlama Otomasyonlarında Sektörün Son Trendleri” başlıklı paneldi. Panelde, veri odaklı pazarlama, müşteri yolculuğu optimizasyonu ve yapay zekâ destekli kişiselleştirme uygulamaları tartışıldı. Katılımcılar, sektör liderlerinin vizyoner bakış açıları sayesinde yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, gelecekte pazarlamayı şekillendirecek trendleri de öğrenme imkânı buldu.
Networking, Yenilik ve İlham Dolu Bir Gece
Etkinlik, sadece bilgi aktarımıyla sınırlı kalmadı, aynı zamanda yoğun networking fırsatları sundu. Katılımcılar fikir alışverişi yaparak yeni iş birliklerinin kapısını aralarken Related Digital’ın sürekli gelişen ürün portföyünü yakından inceleme şansı elde etti. Related Digital ve Prime Solutions’ın pazarlama otomasyonlarından kişiselleştirme teknolojilerine uzanan geniş ürün gamı doğrultusunda güçlerini birleştirdiği bu iş birliği, markaların dijital dönüşümüne değer katan yenilikçi çözümler ve güçlü rekabet avantajları sundu.
Etkinlik sonrası düzenlenen şık kokteyl ise geceye ayrı bir değer kattı. Katılımcılar, samimi bir atmosferde sektördeki gelişmeleri değerlendirme ve geleceğe dair vizyonlarını paylaşma imkânı buldu.
Related Digital CSO’su Emre Avcı, etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Related Digital ve Prime Solutions’un stratejik iş birliğiyle güçlendirdiğimiz arama ve öneri çözümlerinin, markalara kişiselleştirilmiş deneyim sunma yolculuğunda yeni bir dönem başlatacağına inanıyoruz. Bu iş birliğiyle sunduğumuz entegre yaklaşım, markalara yalnızca daha derin ve anlamlı müşteri deneyimleri kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmelerinde de belirleyici bir rol oynayacak. Bu vizyonu birlikte hayata geçirdiğimiz Prime Solutions ekibine değerli katkıları için içtenlikle teşekkür ediyorum.”
Prime Solutions Kurucu Ortağı Ergin Bulut ise şunları ekledi: “Related Digital ile gerçekleştirdiğimiz bu güçlü iş birliği, her iki markanın da teknoloji ve inovasyon vizyonunu aynı noktada buluşturdu. Dijital pazarlama alanında müşterilere daha zengin, veriye dayalı ve kullanıcı dostu deneyimler sunabilmek için ortak bir hedefle hareket ediyoruz. Bu süreci birlikte geliştirmekten ve sektöre yenilikçi bir bakış açısı kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İleriye dönük projelerde de Related Digital ekibiyle bu sinerjiyi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”
Yeni Nesil Search Recommendation, yalnızca bir lansman değil, Türkiye’de dijital pazarlamanın geleceğini şekillendiren, vizyoner fikirlerin paylaşıldığı ilham verici bir buluşma olarak tarihe geçti.