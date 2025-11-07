Yeni Nesil Search Recommendation Zirvesi

Stratejik İş Birliği: Dijital Deneyimde Yeni Bir Dönem

Etkinliğin en önemli gündem maddesi, Related Digital ve Prime Solutions arasında kurulan stratejik iş birliği oldu. İki markanın uzmanlık alanlarını bir araya getiren bu güçlü ortaklık, arama ve öneri deneyimlerinde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. İş birliği kapsamında geliştirilen Yeni Nesil Search Recommendation, markaların müşterilerine daha kişiselleştirilmiş, veriye dayalı ve etkili bir dijital deneyim sunmalarını mümkün kılacak. Modül, müşterilerin online alışveriş sırasında arama süreçlerini kolaylaştırıp hızlandırıyor; kullanıcı davranışlarını analiz ederek onlara yeni ürün ve markalar öneriyor. Bu sayede markalar için çapraz satış ve upsell fırsatları artıyor.



Sunumlarda iş birliğinin getirdiği teknik kabiliyetler ve markalara sunacağı stratejik fırsatlar detaylı şekilde ele alındı. Lansmanda, bu ortaklığın sektöre kazandıracağı yenilikler ve markalara yaratacağı uzun vadeli değer vurgulandı.

Gecenin bir diğer öne çıkan noktası ise “Dijital Pazarlama Otomasyonlarında Sektörün Son Trendleri” başlıklı paneldi. Panelde, veri odaklı pazarlama, müşteri yolculuğu optimizasyonu ve yapay zekâ destekli kişiselleştirme uygulamaları tartışıldı. Katılımcılar, sektör liderlerinin vizyoner bakış açıları sayesinde yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, gelecekte pazarlamayı şekillendirecek trendleri de öğrenme imkânı buldu.